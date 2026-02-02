Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

На Буковині в дитячому будинку померла дитина: медсестрі оголошено підозру

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
На Буковині в дитячому будинку померла дитина: медсестрі оголошено підозру
Підозрювана медична працівниця проігнорувала критичний стан дитини
фото з відкритих джерел/ілюстративне

Через смерть 9-річного вихованця медсестра може сісти заграти

Чернівецька обласна прокуратура повідомила про підозру медичній сестрі «Магальського дитячого будинку-інтернату». Її звинувачують у неналежному виконанні професійних обов'язків, що призвело до смерті малолітньої дитини. Трагедія сталася в установі, де перебувають діти з особливими потребами, що потребують підвищеної уваги та спеціалізованого догляду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Чернівецьку обласну прокуратуру.

За даними Чернівецької окружної прокуратури, під час виконання службових обов’язків підозрювана медична працівниця проігнорувала критичний стан дитини. Дев’ятирічний вихованець потребував негайної допомоги, проте необхідних заходів вжито не було.

«Через несвоєчасне реагування стан дитини різко погіршився, і врятувати її не вдалося», – зазначають у відомстві.

Медсестрі повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 140 КК України («Неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки малолітній особі»). Передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, смерть юної українки в місті Кемпно (Великопольське воєводство) сколихнули місцеву громаду. Після проведення судово-медичної експертизи 30 січня 2026 року, польська прокуратура офіційно висунула звинувачення у вбивстві 24-річному громадянину України, якого затримали напередодні. За версією слідства, причиною смерті підлітки стало удушення. 

До слова, у Луцьку помер дворічний хлопчик. Батько дитини через власну байдужість дозволив дитині випити алкоголь замість дитячого харчування. 

Повідомляється що дитина жила у малозабезпеченій родині. «Дворічний хлопчик помер не від хвороби і не від нещасного випадку. Замість дитячого харчування йому дозволили випити алкоголь. Вдома»,  – йдеться у повідомленні.

Читайте також:

Теги: смерть Буковина медик дитина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами журналіста, вибух у будинку стався близько другої години ночі
Воєнний кореспондент виніс чотирирічну дівчинку з палаючого будинку у Білогородці
28 сiчня, 11:25
Помер 52-річний нардеп Олександр Кабанов
Помер 52-річний нардеп та сценарист «Кварталу 95» Олександр Кабанов
14 сiчня, 14:14
У Сибіру сталася масова загибель немовлят
У Сибіру сталася масова загибель немовлят
14 сiчня, 03:26
Інцидент стався під час протестної акції проти імміграційних операцій ICE
Працівник імміграційної служби застрелив людину під час мітингу в Міннеаполісі
8 сiчня, 03:50
Євтушенко був одним з творців команди «МАІ»
Двічі був олімпійським чемпіоном. Пішов з життя легендарний гандбольний тренер з Горлівки
7 сiчня, 14:14
ДСНС наголошує на небезпеці перебування на льоду
Трагедія на льоду: за одну добу дитина та троє дорослих загинули на водоймах
7 сiчня, 05:14
Помер старший син експрезидента США Рональда Рейгана
Помер старший син експрезидента США Рональда Рейгана
7 сiчня, 03:32
У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві
Смертельний удар ножем у Дніпрі: поліція затримала підозрюваного
6 сiчня, 10:48
Росіяни спрямували щонайменше три дрони на приміщення
РФ атакувала пункт видачі гуманітарної допомоги на Херсонщині: є загиблий та поранені
5 сiчня, 14:58

Кримінал

Вбивство поліцейських на Черкащині: депутат відреагував на чутки про конфлікт із загиблим ветераном
Вбивство поліцейських на Черкащині: депутат відреагував на чутки про конфлікт із загиблим ветераном
На Буковині в дитячому будинку померла дитина: медсестрі оголошено підозру
На Буковині в дитячому будинку померла дитина: медсестрі оголошено підозру
У Львові отримав вирок працівник ФСБ, який завербував українську військову
У Львові отримав вирок працівник ФСБ, який завербував українську військову
На Буковині двоє іноземців підпалили сільраду на замовлення російських спецслужб
На Буковині двоє іноземців підпалили сільраду на замовлення російських спецслужб
На Дніпропетровщині суд виправдав чоловіка, який розгулював із комуністичним прапором
На Дніпропетровщині суд виправдав чоловіка, який розгулював із комуністичним прапором
Люди Шурми просили захисту від НАБУ… у злочинної «групи Міндіча». Слідство натрапило на важливий документ
Люди Шурми просили захисту від НАБУ… у злочинної «групи Міндіча». Слідство натрапило на важливий документ

Новини

Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
Сьогодні, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
Вчора, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua