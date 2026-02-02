На Буковині в дитячому будинку померла дитина: медсестрі оголошено підозру

Через смерть 9-річного вихованця медсестра може сісти заграти

Чернівецька обласна прокуратура повідомила про підозру медичній сестрі «Магальського дитячого будинку-інтернату». Її звинувачують у неналежному виконанні професійних обов'язків, що призвело до смерті малолітньої дитини. Трагедія сталася в установі, де перебувають діти з особливими потребами, що потребують підвищеної уваги та спеціалізованого догляду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Чернівецьку обласну прокуратуру.

За даними Чернівецької окружної прокуратури, під час виконання службових обов’язків підозрювана медична працівниця проігнорувала критичний стан дитини. Дев’ятирічний вихованець потребував негайної допомоги, проте необхідних заходів вжито не було.

«Через несвоєчасне реагування стан дитини різко погіршився, і врятувати її не вдалося», – зазначають у відомстві.

Медсестрі повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 140 КК України («Неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки малолітній особі»). Передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, смерть юної українки в місті Кемпно (Великопольське воєводство) сколихнули місцеву громаду. Після проведення судово-медичної експертизи 30 січня 2026 року, польська прокуратура офіційно висунула звинувачення у вбивстві 24-річному громадянину України, якого затримали напередодні. За версією слідства, причиною смерті підлітки стало удушення.

До слова, у Луцьку помер дворічний хлопчик. Батько дитини через власну байдужість дозволив дитині випити алкоголь замість дитячого харчування.

Повідомляється що дитина жила у малозабезпеченій родині. «Дворічний хлопчик помер не від хвороби і не від нещасного випадку. Замість дитячого харчування йому дозволили випити алкоголь. Вдома», – йдеться у повідомленні.