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Викрито агентурну мережу ФСБ, до якої входили колишні та нинішні посадовці спецслужб України (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Викрито агентурну мережу ФСБ, до якої входили колишні та нинішні посадовці спецслужб України (фото)
Серед затриманих – колишні посадовці ГУР Міноборони та Служби зовнішньої розвідки України, а також співробітник обласного управління СБУ
фото: пресслужба СБУ

Фігуранти тримали зв’язок з одним і тим же куратором ‒ співробітником ФСБ, який наразі перебуває у тимчасово окупованому Криму.

Служба безпеки України знешкодила агентурну мережу російської ФСБ, до якої входили колишні та нинішні посадовці спецслужб України. Про це повідомляє пресслужба СБУ. 

Як повідомляється, нейтралізовано «потужну агентурну мережу» військової контррозвідки ФСБ, яка діяла в Україні. «У результаті багатоетапної спецоперації у різних регіонах затримано 5 учасників ворожої групи. Серед них – колишні посадовці Головного управління розвідки Міноборони та Служби зовнішньої розвідки України, а також співробітник обласного управління СБУ», – йдеться у повідомленні.

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Фігуранти тримали зв’язок з одним і тим же куратором ‒ співробітником ФСБ, який наразі перебуває у тимчасово окупованому Криму.

Завданням цієї агентурної мережі була передача агресору розвідданих про Сили оборони та стратегічно важливі енергооб’єкти України.

За матеріалами слідства, експосадовець зовнішньої розвідки був завербований ФСБ ще до повномасштабного вторгнення під час перебування на службі. З того часу він збирав інформацію про місця базування українських військових, а після 24 лютого 2022 року – і про канали переправлення іноземного озброєння в Україну.

Раніше повідомлялося, що спецслужбовці затримали посадовця «Укрзалізниці», який працював на ФСБ

Теги: СБУ ФСБ

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