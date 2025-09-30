Президент підписав закон про створення двох вищих адмінсудів

Законом утворюється Спеціалізований окружний адміністративний суд та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на картку закону №13302 на сайті Верховної Ради України.

Законом утворюється Спеціалізований окружний адміністративний суд та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд. Встановлюється створення обох судів із розміщенням у столиці.

Визначається, що юрисдикція новостворених судів охоплюватиме всю територію України, тобто йдеться про загальнонаціональну підсудність.

Новим інституціям надається статус вищих спеціалізованих судів, що означає їх провідну роль у розгляді адміністративних справ, що дасть змогу підвищити ефективність захисту прав, свобод та інтересів осіб у сфері публічно-правових відносин.

Документ було розроблено на виконання вимог Конституції України, Закону «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких інших законодавчих актів щодо правових засад утворення та функціонування Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду» для започаткування діяльності згаданих судів.

Створення суду з розгляду публічних спорів, який розглядатиме адміністративні справи проти національних державних органів, передбачено Меморандумом про економічну та фінансову політику від 11 грудня 2024 року, Звітом Європейської комісії щодо України від 30 жовтня 2024 року, Планом України (Ukraine Facility), Дорожньою картою з питань Верховенства права та охоплюється стандартами Ради Європи.

Утворення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду дасть змогу підвищити ефективність захисту прав, свобод та інтересів осіб у сфері публічно-правових відносин, йдеться у пояснювальній записці до проєкту закону.

Нагадаємо, у травні президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкт закону про утворення двох нових спеціалізованих адміністративних судів. Законопроєктом пропонувалося утворити Спеціалізований окружний адміністративний суд та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд. Вони мають замінити Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК), який був ліквідований через численні звинувачення в корупції та ухваленні політично вмотивованих рішень.

У березні Володимир Зеленський підписав закон № 12368−1 про створення Київського міського окружного адміністративного суду та Київського міського апеляційного адміністративного суду (у другому читанні обранці змінили назву судів на Спеціалізований окружний адміністративний суд та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд).

Як відомо, ОАСК був відомий скандальними рішеннями. Так, у грудні 2013 року зобов’язав спецпризначенців розігнати активістів Майдану. Починаючи з кінця 2014-го, ОАСК задовольнив сотні позовів люстрованих прокурорів та чиновників, змушуючи державні інституції виплачувати їм солідні компенсації.

15 вересня Верховна Рада ухвалила закон № 13302 про утворення Спеціалізованих окружного та апеляційного адмінсудів у Києві. Рішення підтримали 239 депутатів.