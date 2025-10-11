Золкін назвав загальну рису українських колаборантів

Зрадниками України стають не лише через фінансову вигоду

Усі колаборанти ненавидять Україну як державу. Проти пісень, вишиванок і борщу з салом вони нічого не мають. Однак прагнуть, аби Україна була у складі великої Росії. Як інформує «Главком», про це у проєкті «Український подкаст #1» розповів журналіст Володимир Золкін. Крім того, колаборанти часто соціально неблагополучні, умови їхнього життя важко назвати комфортними. І у цьому вони, знову ж таки, звинувачують державу.

За словами Золкіна, велика помилка думати, що колаборантами стають через фінансову вигоду.

«Щоб людина захотіла стати зрадником, їй треба створити для цього певний ідеологічний фундамент. Ось чим займається ворог. Для того, щоб знайшлася людина, яка за півтори тисячі гривень може здати позицію ЗСУ, потрібно спочатку організувати їй певне середовище, наприклад, Telegram-канал, у якому будуть розповсюджувати подібні наративи, це має бути спільнота, у якій усі мислять в одному напрямку», – пояснив журналіст.

Раніше Дарницький районний суд міста Києва визнав експрацівника Київської обласної державної адміністрації Максима Ніколаюка винним у державній зраді. У 2023-2024 роках Ніколаюк був головним спеціалістом Департаменту соціального захисту населення Київської облдержадміністрації. На початку березня 2024 року він був залучений до конфіденційного співробітництва керівництвом головного управління Генштабу збройних сил Російської Федерації.

Також зрадник ЗСУ очолив російський наступ на Куп’янськ. Генерал-лейтенант Сергій Стороженко – колишній офіцер Збройних сил України. Народжений у 1975 році в селі Мурафа на Харківщині, Стороженко розпочав службу у ЗСУ у 1992 році, пройшов шлях від командира роти до комбата, служив у Косові в складі сил KFOR. Після анексії Криму у 2014 році він перейшов на бік Росії, отримав російський паспорт і очолив 126-ту бригаду берегової охорони. У 2023 році за указом Володимира Путіна він був підвищений до генерал-лейтенанта та призначений командиром 6-ї армії, яка нині веде бої на Куп’янському напрямку.