Рік тому – тиждень до вторгнення. Як Кремль брехав усьому світу

За рік повномасштабного вторгнення в Україну Росія здобула лише одну фактичну перемогу – перемогу своєї великої брехні

За рік російська пропаганда змінила свій вектор: якщо за тиждень до вторгнення Кремль та пропагандисти в істериці кричали про те, що Росія не збирається нападати на Україну, то зараз вони з ще більшим галасом намагаються заявити, що обов'язково переможуть в цій кривавій війні. Центр стратегічних комунікацій пригадав слова представників кремлівської хунти на тижні напередодні нападу на Україну.

Рік тому Джо Байден, з посиланням на дані американської розвідки, казав своїм союзникам, що російське вторгнення в Україну може початися в ніч на 15-16 лютого. Західні ЗМІ навіть називали точний час – третя година ночі 16 лютого. Тоді підлеглі Путіна «змагалися у дотепності», звинувачуючи Захід в істериці.

У Росії дані західних видань називали «порожнім та безпідставним нагнітанням напруженості».

«Це не що інше, як абсолютно безпрецедентна інформаційна кампанія з провокування та нагнітання напруженості в Європі», – запевняв речник Путіна Пєсков.

За «миротворця» видавав себе і сам Путін. 15 лютого він сказав, що Росія війни не хоче. «Саме тому ми й висунули пропозиції про переговорний процес, результатом яких має бути домовленість щодо забезпечення рівної безпеки всіх, включно з нашою країною», – заявив він.

«До такого важко ставитися з розумінням. Іноді Путін навіть жартує – просить дізнатися, чи не публікується ніде точний час у годинах, коли розпочнеться війна», – іронізував Пєсков.

Окрім Путіна, жартували про вторгнення й у МЗС Росії. Його речниця Захарова 16 лютого озвучила «прохання до засобів масової дезінформації США та Британії – Bloomberg, The New York Times, The Sun тощо – оголосити графік наших «вторгнень» на наступний рік. Хотілося б спланувати відпустку».

А рівно за тиждень почалося повномасштабне вторгнення в Україну. Які ж його реальні, а не міфічні підсумки для Путіна?

За цей рік він здобув лише одну фактичну перемогу – своєї великої брехні серед підвладного йому населення. Річницю цієї перемоги він відзначатиме своїм посланням та великим концертом у «Лужниках». Більше святкувати немає чого. І немає з ким.

Нагадаємо, що Кремль готує росіян до поразки у війні. Пасаж про непринциповість питання кордонів Росії – «нових, старих, яких завгодно» – дуже показовий.