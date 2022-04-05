Голова Єврокомісії приїде в Україну

Разом із фон дер Ляєн у нашу столицю завітає Боррель

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн цього тижня відвідає Україну. У делегації з нею буде і глава європейської дипломатії Жозеп Боррель. Про це повідомляється в Twitter прем'єр-міністра Словенії Янеза Янші.

За його словами, словенські дипломати слідом за литовськими повертаються до Києва.

«Туди ж повертається і місія Євросоюзу. На цьому тижні до Києва також прибуде голова Єврокомісії і верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель», – зазначив Янша.

Нагадаємо, у середині березня до Києва приїздили прем’єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії.

Як відомо, Боррель відвідував Київ на початку січня.

До слова, в Європарламенті звинуватили РФ в геноциді українців і закликали позбавити права вето в ООН.

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