  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Голова Єврокомісії приїде в Україну

    Урсула фон дер Ляєн цього тижня відвідає Київ - Голова Єврокомісії приїде в Україну
    Урсула фон дер Ляєн цього тижня відвідає Київ
    фото з відкритих джерел

    Разом із фон дер Ляєн у нашу столицю завітає Боррель

    Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн цього тижня відвідає Україну. У делегації з нею буде і глава європейської дипломатії Жозеп Боррель. Про це повідомляється в Twitter прем'єр-міністра Словенії Янеза Янші.

    За його словами, словенські дипломати слідом за литовськими повертаються до Києва.

    «Туди ж повертається і місія Євросоюзу. На цьому тижні до Києва також прибуде голова Єврокомісії і верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель», – зазначив Янша.

    Нагадаємо, у середині березня до Києва приїздили прем’єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії.

    Як відомо, Боррель відвідував Київ на початку січня.

    До слова, в Європарламенті звинуватили РФ в геноциді українців і закликали позбавити права вето в ООН.

    Читайте також:

    Теги: ЄС росія окупанти війна Україна Twitter окупація Урсула фон дер Ляєн #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Голова Єврокомісії приїде в Україну