Візит Байдена до Польщі і жахливі наслідки чергових землетрусів у Туреччині – головне за ніч

Байден уже прибув до Варшави, де зустрінеться з очільником Польщі

Після візиту до Києва Байден приїхав до Польщі, щоб зустрітися з Анджеєм Дудою й обговорити підтримку України. «Укрзалізниця» показала унікальні кадри з поїздки президента Америки, а в Туреччині тим часом продовжуються трагічні звістки. «Главком» зібрав головні події ночі проти 21 лютого.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Байден у Варшаві

Байден прибув до Польщі. Програмою візиту до Польщі передбачаються переговори Джо Байдена з Анджеєм Дудою, публічний виступ глави Білого дому біля Королівського замку в центрі Варшави, а також зустріч із лідерами «Бухарестської дев’ятки».

Візит розпочнеться сьогодні о 14:00 за київським часом зустріччю глав обох держав.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Міжнародні партнери про підтримку України

Після вчорашнього візиту до Києва Джо Байден поспілкувався по телефону з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні для координації оборонної, економічної та гуманітарної підтримки України.

Ексклюзивні подробиці від «Укрзалізниці»

До Києва президент США прибув потягом «Укрзалізниці». «Безпечно доставили президента США Джозефа Байдена до Києва і назад. Там, де Air Force One не літає, підхоплює Укрзалізниця. Train Force One – для лідерів, які мають сміливість боротися зі злом. Особисто», – написала пресслужба компанії, опублікувавши фото поїздки.

Черговий землетрус: нові моторошні деталі

Унаслідок двох землетрусів, що сталися 20 лютого в турецькій провінції Хатай, постраждали майже 300 людей, троє осіб загинули.