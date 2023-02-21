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Байден прибув до Варшави: програма візиту

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Байден прибув до Варшави: програма візиту
Байден і Дуда на зустрічі з міжнародними гуманітарними організаціями у Жешуві, 25 березня 2022 року
Фото: Associated Press

Візит розпочнеться у вівторок о 14:00 за київським часом зустріччю глав США та Польщі

Американський президент прибув потягом з Києва до Перемишля. Далі автомобілем Джо Байден вирушив до Жешува, звідки президентський літак доставив його до Варшави. Про це пише Укрінформ.

Програмою візиту до Польщі передбачаються переговори Джо Байдена з Анджеєм Дудою, публічний виступ глави Білого дому біля Королівського замку в центрі Варшави, а також зустріч із лідерами «Бухарестської дев’ятки».

Візит розпочнеться у вівторок о 14:00 за київським часом зустріччю глав обох держав. О 18:30 Байден виголосить публічну промову до польського народу.

Наступного дня президент США зустрінеться у Варшаві з лідерами «Бухарестської дев’ятки», до якої входять Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Болгарія, Румунія, Литва, Латвія й Естонія.

Нагадаємо, президент США Джо Байден учора, 20 лютого, був з неоголошеним візитом у Києві.

До слова, це перший візит президента США в Україну після 2008 року, коли Київ відвідав Джордж Буш-молодший. 

Джо Байден зустрівся з Володимиром Зеленським, разом з президентом України відвідав центр Києва і вшанував пам’ять загиблих українських героїв під час повітряної тривоги в столиці. Крім того, Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні.

За словами Володимира Зеленського, він провів «змістовні переговори» з президентом США, а результати цього візиту, безумовно, будуть відчутними на полі бою.

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Теги: Польща Анджей Дуда Джозеф Байден

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