Влада закликала жителів кількох областей економити електрику: перелік

Через ранкові обстріли необхідно раціонально використовувати електроенергію

Влада закликала жителів Житомирської, Черкаської, Чернігівської областей сьогодні, 15 жовтня, раціонально використовувати електроенергію з 17 до 23 години. Із таким проханням до людей звернувся заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Через наслідки обстрілів, які сталися зранку, ваш внесок в стабільність електросистем є також важливим. Все, що необхідно – розумне споживання електроенергії у години пік. Разом – ми сила», – написав Тимошенко.

Нагадаємо, російські загарбники вранці 15 жовтня випустили ракети по Київщині. Удар прийшовся по енергетичній інфраструктурі регіону. У зв'язку з цим влада закликала мешканців Київської області обмежити використання електроенергії.

Напередодні, о сьомій годині ранку, мешканці Києва у соцмережах повідомили про вибух. Він стався ще до повітряної тривоги, через кілька хвилин її оголосили по всій Україні. Соцмережі зазначали, що Росія, ймовірно, здійснила пуск ракет Х-101 зі стратегічної авіації Ту-95МС з Каспійського напрямку. Менше через годину голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що російські загарбники вранці 15 жовтня вдарили ракетами по Київщині. Удар прийшовся по одній із громад.

«Укренерго» попередило про можливі застосування графіків аварійних відключень внаслідок ракетних ударів по інфраструктурі Київщини.