Внаслідок атаки на Дніпро постраждали немовля та 4-річна дівчинка

Пошкоджений будинок внаслідок російської атаки у ніч на 12 лютого у Дніпрі

Пораненим дітям надається уся необхідна медична допомога

У ніч на 12 лютого російські терористи вдарили по Дніпру балістичними ракетами та безпілотниками. Внаслідок атаки постраждали двоє дітей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, пише «Главком».

За інформацією Ганжи, через атаку росіян на Дніпро отримали поранення немовля та 4-річна дівчинка. Дітям надається уся необхідна медична допомога.

Як відомо, у Дніпрі внаслідок ворожої атаки пошкоджені приватні будинки та автівки в одному з районів міста. Сталася пожежа.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що є влучання у приватних секторах у декількох районах Дніпра.

Раніше Росія здійснила масовану атаку на Дніпро та область. За даними моніторингових ресурсів, лише за 20 хвилин по Дніпропетровській області було запущено до 10 балістичних ракет типу «Іскандер» та десятки ударних дронів.

Монітори повідомляють, що по місту одночасно летіли залпи балістичних ракет і велика кількість безпілотників. За інформацією радарів, однією з основних цілей удару була Придніпровська ТЕС, що є критично важливим об’єктом енергетичної інфраструктури регіону.

Нагадаємо, російські терористи завдали удару безпілотниками по Дніпру. Унаслідок атаки частково зруйнована житлова 16-поверхівка.

Зазначається, що у двох квартирах виникли пожежі на загальній площі 200 кв.м. Із верхніх поверхів пошкодженого будинку надзвичайники врятували 16 людей. Попередньо, шестеро – травмовані, серед них дитина.