Смерть дівчинки від пневмонії: підозру оголошено педіатру столичної лікарні

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Смерть дівчинки від пневмонії: підозру оголошено педіатру столичної лікарні
Смерть дитини сталася у одній зі столичних лікарень
фото: поліція Києва/Facebook

Експерти встановили, що смерть дитини настала внаслідок тяжкого сепсису та двобічної гнійної пневмонії, які розвивалися протягом кількох днів

Поліція Києва оголосила про підозру лікарці-педіатру у справі щодо смерті восьмирічної дівчинки у столичній лікарні, яка сталася після того, як дитині не було надано необхідну медичну допомогу через помилковий діагноз. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.  

Слідство встановило, що восьмирічну дівчинку було доставлено до лікарні бригадою швидкої допомоги зі скаргами на утруднене дихання, кашель і осиплість голосу. Мати повідомила, що донька хворіла кілька днів і лікувалась вдома, однак її стан раптово погіршився, внаслідок чого дитину госпіталізували у стані середньої тяжкості.

У поліції не вказують медичний заклад, де сталася смерть дитини, але на фото, опублікованому правохоронцями, зображена Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1, розташована на Оболоні.

«Під час огляду малолітньої пацієнтки лікарка-педіатр приймального відділення невірно оцінила стан дитини, встановивши їй діагноз гострого ларинготрахеїту. Надалі підозрювана призначила лише симптоматичне лікування, не провівши необхідних додаткових обстежень і не залучивши профільних спеціалістів», – повідомили у поліції.

Далі, за даними правоохоронців, дівчинку з мамою було переведено в палату, де за три години її стан критично погіршився – дитина втратила свідомість. Медики розпочали реанімаційні заходи, однак урятувати дитину не вдалося.

Лікарці загрожує позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років
Лікарці загрожує позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років
фото: поліція Києва/Facebook

Експерти встановили, що смерть малолітньої настала внаслідок тяжкого сепсису та двобічної гнійної пневмонії, які розвивалися протягом кількох днів. Слідство дійшло висновку, що через помилковий діагноз і неналежне лікування лікарки дитина не отримала необхідної медичної допомоги. Зокрема, їй мали призначити додаткову антибактеріальну терапію та спостерігати за її станом, у той час коли дівчинка у критичному стані фактично залишилась без нагляду медичного персоналу.

Слідчий Оболонського управління поліції за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури повідомив 39-річній лікарці про підозру за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України – неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, в одному з пологових будинків столиці сталася трагедія: після важких пологів, під час яких немовля народилося мертвим, наступного дня померла й 36-річна жінка. Розслідування встановило, що фатальних наслідків можна було уникнути, якщо б акушер-гінеколог належно виконувала свої обов’язки. 50-річна акушер-гінеколог, яка перебувала на чергуванні, не забезпечила необхідний післяпологовий догляд для 36-річної жінки та вчасне проведення медичних втручань. Така бездіяльність лікарки призвела до різкого погіршення стану пацієнтки та проведені реанімаційні заходи не змогли її врятувати. 

Також у Києві розпочато розслідування смерті 10-річної дитини після введення анестезії в дитячій лікарні. За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури міста Києва розпочато досудове розслідування за фактом смерті 10-річної дитини, яка померла в одній з дитячих лікарень Києва під час введення анестезії.

 

