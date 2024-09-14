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Зафіксовано активізацію переміщень російської техніки на Вугледарський напрямок (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зафіксовано активізацію переміщень російської техніки на Вугледарський напрямок (фото)
В об’їзд Маріуполя на північ зафіксована колона з завантажених гусеничною військовою технікою
фото: Петро Андрющенко

З Новоазовська – через Маріуполь – північний захід Нікольського району помічено вантажівки з БК та живою силою РФ

Приазов'я спостерігає стрімку активізацію руху російських резервів в напрямку Вугледар – Курахове. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.  

«З Новоазовська – через Маріуполь – північний захід Нікольського району вантажівки з БК та живою силою. Задля убезпечення переміщень після системної бавовни росіяни виставили мобільні пункти контролю та спостереження зі складу поліцаїв та військової поліції», – йдеться у повідомленні.

Зафіксовано активізацію переміщень російської техніки на Вугледарський напрямок (фото) фото 1

Також, за словами радника, зафіксовано з Мелітополя через Мангуш та Нікольське в об’їзд Маріуполя на північ колона з тралів, завантажених гусеничною військовою технікою.

Андрющенко зазначає, що все Приазов'я спостерігає стрімку активізацію руху резервів саме в напрямку Вугледар – Курахове.

Нагадаємо, що Росія почала виробляти новий ударний безпілотник дальнього радіуса дії, який має назву «Гарпія-А1». Зокрема, для його виготовлення використовується китайський двигун та деталі. 

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Теги: війна військова техніка росія росіяни окупанти Донеччина Україна ЗСУ

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