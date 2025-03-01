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Карта бойових дій в Україні станом на 1 березня 2025 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 1 березня 2025 року
Окупанти активні на Покровському напрямку
фото: Генштаб ЗСУ

Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському напрямку

За минулу добу доби відбулося 83 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Новини війни

Окупанти завдали одного ракетного та 72 авіаційних ударів, залучили для ураження одну ракету та 98 керованих бомб, задіяли для уражень 1098 дронів-камікадзе та здійснили понад 4400 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Про це інформує «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському напрямку. За попередніми даними, за добу українські воїни знешкодили 169 окупантів, з них 88 - безповоротно. Також знищили бойову броньовану машину, дев’ять одиниць автомобільної техніки, гармату Д-30, 12 БпЛА, два комплекси спостереження “Муром-М” та чотири антени управління БпЛА, також пошкодили дві ББМ та автомобіль окупантів.

На Харківському напрямку

Противник один раз без успіху штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 березня 2025 року фото 1

На Куп’янському напрямку

Агресор проводив наступальні дії біля Загризового та Лозової, отримав відсіч.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 березня 2025 року фото 2

На Лиманському напрямку

Російські загарбники двічі атакували позиції Сил оборони поблизу Іванівки та Ямполівки, атаки відбиті.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 березня 2025 року фото 3

На Сіверському напрямку

Ворог двічі атакував позиції наших захисників в районах Білогорівки та Верхньокам’янського. До цього часу один бій триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 березня 2025 року фото 4

На Краматорському напрямку

Ворог також двічі штурмував наші позиції поблизу Оріхово-Василівки, одне боєзіткнення досі триває. Авіаудару зазнав Краматорськ.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 березня 2025 року фото 5

На Торецькому напрямку

Наші воїни відбили 15 атак противника в районах населених пунктів Кримське, Дачне, Торецьк та Леонідівка. Ще одне боєзіткнення триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 березня 2025 року фото 6

На Покровському напрямку

За минулу добу противник 26 разів атакував у районах населених пунктів Баранівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Піщане, Котлине, Надіївка та Андріївка.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 березня 2025 року фото 7

На Новопавлівському напрямку

Ворог здійснив вісім спроб прорвати нашу оборону у бік населених пунктів Костянтинопіль та Скудне. На даний час точиться бій.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 березня 2025 року фото 8

На Курському напрямку

Українські захисники сьогодні відбили 18 атак противника. Водночас ворог завдав 16 авіаційних ударів, загалом скинув 22 керовані бомби, та здійснив 458 артилерійських обстрілів, зокрема 17 - із реактивних систем залпового вогню.

Нині триває 1102-й день повномасштабного вторгнення в Україні. 

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Теги: Генштаб ворог окупанти війна Україна росія

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Карта бойових дій в Україні станом на 1 березня 2025 року
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