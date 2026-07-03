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Волинь: жінка піде під суд за спробу продати шестирічного сина

Катерина Петрик
glavcom.ua
Катерина Петрик
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Волинь: жінка піде під суд за спробу продати шестирічного сина
фото Офісу Генпрокурора
Жінку затримали після отримання коштів

Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували справу до суду

На Волині завершили досудове розслідування щодо 38-річної жінки, яку обвинувачують у торгівлі власною малолітньою дитиною, пише «Главком».

За даними слідства, жінка, яка раніше була судима за крадіжки, після розлучення проживала разом із наймолодшим, шестирічним сином. Двоє старших дітей (13 та 16 років) залишилися з батьком. Не бажаючи надалі піклуватися про хлопчика, вона вирішила продати його.

У березні 2026 року обвинувачена знайшла покупця та домовилася про продаж дитини за $25 тис. Передати хлопчика вона планувала без законної процедури усиновлення, оформлення необхідних документів чи будь-яких передбачених законом підстав.

«Чоловік, якому було запропоновано придбати дитину, звернувся до правоохоронних органів. Передача хлопчика відбулася 17 квітня 2026 року у місті Луцьк у межах спеціальної операції під контролем правоохоронців. Одразу після отримання коштів жінку затримали», – розповідає Офіс Генпрокурора.

Наразі її обвинувачують у торгівлі людиною, вчиненій щодо малолітнього (ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України). Жінка – під вартою. Після затримання матері хлопчик залишився проживати з батьком.

Нагадаємо, в Ірпені суд виніс вирок 46-річному жителю Бучанського району за систематичне зґвалтування малолітньої падчерки. Чоловіка засудили до 15 років ув'язнення, проте прокуратура вважає цей вирок надто м’яким і вимагатиме в апеляції довічного позбавлення волі. 

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Теги: кримінал торгівля людьми Волинська область

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