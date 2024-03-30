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Ворог бив «Шахедами» по Полтавщині: є влучання

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ворог бив «Шахедами» по Полтавщині: є влучання
Окупанти атакували Полтавщину БпЛА
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Росіяни кілька разів поцілили в інфраструктурний обʼєкт у Полтавському районі

Російські загарбники в ніч на 30 березня атакували Полтавську область ударними дронами. У регіоні відбулося кілька влучань, однак ніхто не постраждав. Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у Telegram.

«Неспокійна ніч на Полтавщині. Ворог вчергове атакував нашу область БпЛА. Є кілька влучань в інфраструктурний обʼєкт на території Полтавського району», – написав глава регіону.

За його словами, внаслідок цієї атаки ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що в ніч на 30 березня російські загарбники вдарили чотирма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Донеччині та випустили 12 ударних БпЛА типу Shahed. Дев'ять із них знищено над Херсонською, Одеською, Дніпропетровською та Полтавською областями.

Як повідомлялося, у ніч на 30 березня ворог продовжив атакувати енергетичну інфраструктуру півдня та південно-східних регіонів. Уламки одного зі збитих дронів спричинили пожежу на елеваторі в Дніпропетровській області. 

Бойова робота сил протиповітряної оборони тривала понад три години. Дрони Shahed-131/136 маневрували кількома областями, намагаючись як викривати, так і обходити засоби ППО.

До відома, після нічних вибухів у деяких районах Одеси зникло світло та вода.

Теги: Полтавщина обстріл війна

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