Уночі ворог впродовж трьох годин атакував енергетичну інфраструктуру

Сили оборони півдня збили сім безпілотників

У ніч на 30 березня ворог продовжив атакувати енергетичну інфраструктуру півдня та південно-східних регіонів. Уламки одного зі збитих дронів спричинили пожежу на елеваторі в Дніпропетровській області. Про це повідомили Сили оборони півдня.

Зазначається, що бойова робота сил протиповітряної оборони тривала понад три години.

Дрони типу Shahed-131/136 маневрували кількома областями, намагаючись як викривати, так і обходити засоби ППО.

В операційній зоні Сил оборони півдня вдалось результативно відпрацювати по семи баражуючих снарядах:

чотири збито в небі на Дніпропетровщині,

два – в Одеській області,

один – на Херсонщині.

Як повідомили Сили оборони півдня, влучань не допущено, однак в Дніпропетровській області уламки збитого безпілотника впали на території елеватора. Спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували.

Критичних руйнувань та постраждалих не зафіксовано.

Нагадаємо, у ніч на 30 березня окупанти атакували низку областей України безпілотниками. Вибухи лунали на Одещині. Місцеві ЗМІ та пабліки написали, що після вибухів у деяких районах Одеси зникло світло та вода.