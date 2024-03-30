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Уночі ворог впродовж трьох годин атакував енергетичну інфраструктуру

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Уночі ворог впродовж трьох годин атакував енергетичну інфраструктуру
фото з відкритих джерел

Сили оборони півдня збили сім безпілотників

У ніч на 30 березня ворог продовжив атакувати енергетичну інфраструктуру півдня та південно-східних регіонів. Уламки одного зі збитих дронів спричинили пожежу на елеваторі в Дніпропетровській області. Про це повідомили Сили оборони півдня.

Зазначається, що бойова робота сил протиповітряної оборони тривала понад три години.

Дрони типу Shahed-131/136 маневрували кількома областями, намагаючись як викривати, так і обходити засоби ППО.

В операційній зоні Сил оборони півдня вдалось результативно відпрацювати по семи баражуючих снарядах:

  • чотири збито в небі на Дніпропетровщині,
  • два – в Одеській області,
  • один – на Херсонщині.

Як повідомили Сили оборони півдня, влучань не допущено, однак в Дніпропетровській області уламки збитого безпілотника впали на території елеватора. Спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували.

Критичних руйнувань та постраждалих не зафіксовано.

Нагадаємо, у ніч на 30 березня окупанти атакували низку областей України безпілотниками. Вибухи лунали на Одещині. Місцеві ЗМІ та пабліки написали, що після вибухів у деяких районах Одеси зникло світло та вода.

Теги: окупанти ворог безпілотник

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