Лінія фронту станом на 11 грудня 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
Ситуація на фронті 11 грудня
На Краматорському напрямку боєзіткнень не зафіксовано

Противник завдав одного ракетного та 27 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 58 керованих авіабомб, здійснив 2778 ударів дронами-камікадзе та 3510 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

11 грудня станом на 22:00 відбулося 165 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Відбулося п’ять атак російських загарбників. Ворог здійснив 110 обстрілів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню.

Відбулося п’ять бойових зіткнень у районі населеного пункту Приліпка та у бік Ізбицького й Охрімівки, чотири боєзіткнення досі тривають.

На Куп'янському напрямку

Противник здійснив одну атаку на позиції наших військ у районі Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку

Російські війська десять разів штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Дерилове, Колодязі, Зарічне та у бік Кармазинівки. Три бойових зіткнення продовжується.

На Слов'янському напрямку

Українські воїни сьогодні відбили п’ять ворожих атак на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Дронівки, Серебрянки й Переїзного.

На Краматорському напрямку

Наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 18 разів штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Олександро-Шультине, Іванопілля, Костянтинівка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 48 спроб потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку

Ворог 24 рази атакував поблизу населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вербове, Привілля, Вишневе, Красногірське, Рибне та Привільне.

На Гуляйпільському напрямку

Українські воїни відбили три атаки в районі населеного пункту Гуляйполе та у бік Добропілля й Варварівки.

На Оріхівському напрямку

Загарбницькі війська 16 разів атакували позиції наших оборонців у районах населених пунктів Мала Токмачка, Степове, Степногірськ та у бік Приморського й Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку

Одна спроба наступу окупантів зазнала невдачі.

Нагадаємо, триває 1387-й день повномасштабної війни в Україні.

