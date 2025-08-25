Сумщина під масованим обстрілом: виникли пожежі, є влучання

Сумська область лишилась частково знеструмлена через удари РФ

Протягом останньої доби Сумщина зазнає масованої атаки з боку російських військ. Ворог застосовує керовані авіабомби, ударні дрони та БпЛА. Наслідки повідомляє місцева влада, передає «Главком».

Внаслідок ворожих обстрілів знеструмлено населені пункти Сумського району. Без світла залишилися частини Білопільської та Ворожбянської громад. Ремонтні бригади розпочнуть відновлення електропостачання, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Увечері 24 серпня ворог знову атакував цивільну інфраструктуру області: обійшлося без постраждалих, але загроза повторних ударів зберігається.

Зафіксовано влучання ворожих БпЛА по території Сумської громади. Одне з влучань відбулося в одному зі старостинських округів, спричинивши пожежу. Інформації про постраждалих наразі немає. Працюють мобільні вогневі групи.

Також зафіксовано ворожі удари по території Роменської громади. В обох громадах попередньо без жертв, дані уточнюються. На місцях влучань триває обстеження та ліквідація наслідків.

За повідомленням «Сумиобленерго», ворог завдав ударів по критичній інфраструктурі.

«Перебої з розподілом електроенергії в частині Сумського району пов'язані з ударами армії РФ по критичній інфраструктурі», –йдеться у повідомленні.

Як відомо, у ніч на 24 серпня під ударом опинилось місто Суми.

Нагадаємо, уночі 20 серпня російська терористична армія завдала масованого удару безпілотниками по місту Охтирка Сумської області. Внаслідок чого постраждали люди.

Унаслідок російської атаки поранення отримали 12 осіб, серед них двоє дітей. Пошкоджено багатоквартирний будинок, 13 приватних осель, господарчу споруду, гараж.

До слова, увечері 17 серпня окупанти завдали удару по Сумах балістичною ракетою. Внаслідок чого пошкоджено корпус Сумського державного університету.

Один із корпусів університету згорів через влучання безпілотників, а в іншому через приліт ракети поблизу вилетіли вікна на всіх поверхах. Також пошкоджені сусідній корпус та бібліотека.