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Ворог перекидає підрозділи на Запорізький напрямок, – Генштаб

Іванна Гордійчук
Вчора, 19:19 glavcom.ua
Ворог перекидає підрозділи на Запорізький напрямок, – Генштаб
Загарбники, які базувались на Слов’янському напрямку, рухаються у сторону Запоріжжя
фото ілюстративне

Окупанти проводять повітряну розвідку 

Російські загарбники продовжують перекидати свої підрозділи до Запоріжжя. Зокрема, зафіксовано переміщення ворога зі Словʼянського на Запорізький напрямок. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.

«Зафіксовано переміщення окремих підрозділів ворога зі Словʼянського на Запорізький напрямок», – йдеться в повідомленні.

Крім цього повідомляється, що на Новопавлівському напрямку противник здійснив повітряну розвідку БпЛА поблизу Степногірська та Мирного. А штурмова та армійська авіація ворога завдала ударів біля Малих Щербаків, Степового, Мар’їнки та Єгорівки.

Триває 158 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти безуспішно намагалися просунутися в напрямку Гусарівки. Отримали відсіч та відійшли. В районі Серебрянки силами розвідувальної групи ворог намагався виявити позиції наших військ, успіху не мав, відійшов. Також рашисти намагалися просунутися в районах Камʼянки та Пісків. Тут штурм теж провалився.

Раніше повідомлялося, що до Запоріжжя рухаються близько тисячі окупантів з технікою.

До цього, президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія прагне наступним окупувати українське Запоріжжя. При тому, що майже 60% території Запорізької області тимчасово окупували російські війська, на частині тривають бої. Ворог зруйнував понад 2 700 об’єктів інфраструктури, з яких на сьогодні відновлено 700.

 

Теги: окупанти росія Запоріжжя Україна війна

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