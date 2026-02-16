Генсек Ради Європи розкритикував темпи створення Спецтрибуналу для Путіна

Ален Берсе закликав держави активніше долучатися до процесу та винести питання трибуналу на найвищий політичний рівень

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе розкритикував темпи підготовки Спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії, заявивши, що робота просувається занадто повільно, попри готовність організації виконувати свої зобов’язання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Інтерфакс-Україна»

За його словами, після підписання документа про створення Спецтрибуналу минуло вже дев’ять місяців, і Рада Європи виконала свою частину роботи. «Усе надто повільно. Ми в Раді Європи готові і виконали роботу, яку мали. Також ми готові з Україною: у нас є підписання угоди в Страсбурзі в червні про створення спеціального трибуналу між Радою Європи та президентом Зеленським, який підписав угоду для України, і тепер, за 9 місяців, ми виконали цю роботу», – наголосив він.

Берсе підкреслив, що подальший прогрес залежить від політичної волі держав, які мають підтримати створення трибуналу. Він також закликав українську сторону максимально використовувати потенціал Ради Європи у переговорах із партнерами. «І саме це було моїм головним посланням сьогодні вранці моєму дорогому другові міністру Сибізі: будь ласка, використовуйте нас якнайкраще, дозвольте нам брати участь у переговорах на найвищому можливому рівні, щоб переконатися, що обговорення трибуналу буде розглянуто на найвищому можливому рівні», – заявив Берсе.

За його словами, нинішнього рівня залученості до процесу недостатньо. Генсек наголосив, що Рада Європи готова працювати безпосередньо з главами держав і урядів для просування ініціативи. «Це означає, що ми повинні мати можливість брати участь у всіх обговореннях «коалції охочих», ми повинні мати можливість бути на найвищому рівні, звертаючись до глав держав, глав урядів і переконуючи їх у тому, наскільки важливо це зробити», – зауважив він.

Раніше глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна наблизилася до запуску спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії. За його словами, імплементаційна угода про створення трибуналу практично готова і має бути схвалена Радою міністрів Ради Європи, водночас тривають дискусії щодо внесків держав, ратифікацій та практичної роботи майбутньої інституції, яку планують розмістити в Нідерландах. Україна також наполягає на використанні заморожених активів РФ і запуску компенсаційної комісії як частини механізму притягнення агресора до відповідальності.