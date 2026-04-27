Гірники шахт «Красний партизан», «Довжанська-Капітальна» та шахти імені Свердлова заявили про масові скорочення й багатомісячну заборгованість із зарплат

На тимчасово окупованих територіях Луганської області розгортається масштабна соціально-економічна криза. Російська компанія «Донське вугілля», яку пропаганда називала «рятівником» регіону, ініціювала процедуру самоліквідації, залишивши після себе мільярдні борги та масові звільнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіти моніторингових груп та Центр протидії дезінформації.

Внаслідок фінансових махінацій окупантів понад 1200 гірників уже залишилися без роботи. На підприємствах спостерігається багатомісячна заборгованість із виплати заробітної плати, що ставить тисячі сімей на межу виживання.

Повідомляється, що у 2024 році передачу ключових шахт («Красний партизан», «Довжанська-Капітальна», ім. Свердлова) під управління ростовської фірми «Донське вугілля» подавали як початок нової ери процвітання.

Проте реальність виявилася іншою:

Мільярдні збитки: Лише за два роки компанія накопичила понад 11 млрд рублів збитків ($146 млн) та 25 млрд рублів боргу ($332 млн).

Схема «викачування»: Російські «інвестори» використали наявну ресурсну базу без жодних капітальних інвестицій. Коли ресурс було вичерпано, компанія подала до суду на самоліквідацію.

Повернення: Із 10 орендованих підприємств «інвестор» уже повернув сім так званому «уряду ЛНР» як абсолютно нерентабельні.

«Російська стратегія щодо вугільної галузі полягає у викачуванні ресурсів без капітальних вкладень. кремлю не потрібна економіка Донбасу. Окуповані регіони використовуються виключно як джерело дешевої сировини та мобілізаційного ресурсу, а обіцянки про стабільну роботу є лише частиною пропагандистської ширми», – заявляють у Центрі протидії дезинформації.

«Главком» писав, що у тимчасово окупованій Луганській області заявили про ризик закриття вугільних шахт, якщо уряд РФ не виділить 40 млрд рублів на їхню подальшу розробку. Однак замість надання допомоги місцевим підприємствам, центральна російська влада розглядає варіант закриття шахт і подальшу закупівлю вугілля у Кузбасі. Цей крок остаточно знищить залишки місцевої економіки.

Нагадаємо, на захопленому Дніпрорудненському залізорудному комбінаті (ДЖРК) у Запорізькій області склалася критична ситуація: працівників примушують до виходу на зміну навіть у вихідні та свята, незважаючи на тривалу відсутність виплат. Адміністрація підприємства використовує метод шантажу, погрожуючи незгодним розформуванням колективів та позбавленням робочих місць. При цьому борги із зарплат накопичуються вже кілька місяців, а премії та аванси повністю скасовані.