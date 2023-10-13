Ворог вдарив по Покровську: є загиблі та багато поранених (фото)
На місці працюють усі екстрені служби
Ранок у Покровську на Донеччині почався з ворожих обстрілів. Про це повідомляє Донецька обласна військова адміністрація.
«Росіяни завдали удару по середмістю – вже зараз відомо про щонайменше одного загиблого і 13 поранених. Пошкоджено дві будівлі», – йдеться в повідомленні.
Тип використаної зброї та остаточні наслідки удару встановлюються.
На місці працюють усі екстрені служби, поранені отримують необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, триває 597-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення.
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