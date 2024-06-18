Путін перед візитом до Пхеньяну похвалив КНДР за підтримку війни проти України

Путін заявив, що Росія підтримуватиме КНДР, а також готова до тісної взаємодії

Путін заявив, що Росія «високо цінує тверду підтримку КНДР»

Перед візитом до КНДР Володимир Путін похвалив Північну Корею за «тверду підтримку» у війні проти України. Про це йдеться у статті «Росія і КНДР: традиції дружби і співпраці крізь роки» для північнокорейської газети «Нодон синмун», опублікованій на сайті Кремля.

Путін заявив, що Росія «високо цінує тверду підтримку КНДР» у проведенні війни проти України і солідарність цієї країни з РФ із ключових міжнародних питань.

Російський диктатор повторив свої наративи про те, що США «роблять все, щоб затягнути і з більшою силою розпалити» війну в Україні та нібито відкидають усі «спроби мирного врегулювання ситуації», в той час як Росія нібито «була і буде відкрита для рівноправного діалогу з усіх, найскладніших питань».

Він також звинуватив «противників» Росії в тому, що вони «дозволяють і фактично підштовхують використовувати сучасну західну зброю і техніку для нанесення ударів по російській території».

Путін заявив, що Росія підтримуватиме КНДР, а також готова «до тісної взаємодії, щоб зробити міжнародні відносини більш демократичними і стабільними».

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін 18 червня відвідає КНДР. Це посилює занепокоєння з приводу зростання військової співпраці між двома державами, пише The Washington Post.

У Кремлі повідомили, що Путін відвідає Північну Корею 18-19 липня. Журналісти впевнені, що Путін та північнокорейський диктатор Кім Чен Ин скористаються моментом, щоб ще раз пообіцяти один одному надавати всебічну підтримку.

Як повідомлялося, Сполучені Штати стривожені через поглиблення відносин Росії та Північної Кореї на тлі візиту Путіна до Пхеньяна. Про це заявив під час брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.