Окупанти вдарили авіабомбою по Харкову, у місті вирує пожежа

Пошкоджені кілька будинків

У Харкові окупанти вдарили КАБом по району приватної житлової забудови. Пошкоджені кілька будинків. Щодо можливих жертв та постраждалих інформація уточнюється. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За інформацією начальника обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, на місці влучання виникла пожежа.

Раніше повідомлялося, що через значні пошкодження енергетичної інфраструктури Харків більше не може забезпечити себе власною електроенергією. Місто змушене отримувати електрику з інших населених пунктів.

Нагадаємо, Інституту вивчення війни повідомив, що 31 травня російські війська трохи просунулися на північний схід від міста Харкова на тлі безперервних позиційних боїв на північ і північний захід від міста.