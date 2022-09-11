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Мінінфраструктури повідомило, який аеропорт першим відновить роботу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Мінінфраструктури повідомило, який аеропорт першим відновить роботу
фото: wikimedia

Для відновлення роботи аеропортів головним залишається питання безпеки

Першим аеропортом, який може відновити роботу в Україні, стане аеропорт «Львів». Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков на 17-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії YES.

Він також зазначив, що для відновлення роботи аеропортів в Україні потрібно кілька тижнів, головним залишається питання безпеки.

Міністр зазначив, що основна перешкода для відновлення польотів цивільних суден –безпека, а не технічні питання.

За словами міністра, технічно відкриття аеропорту у Львові може реалізуватись як «зернова ініціатива», де Україна отримає гарантії безпеки, від міжнародних партнерів та ООН.

Раніше повідомлялося,  чи заплановано відновлення роботи аеропорту «Ужгород».

Нагадаємо, днями стало відомо, що Закарпатська обласна рада виділила 26 млн грн на роботи в аеропорту в Ужгороді.  Тоді ж повідомили, що там сподіваються, що через 1-2 місяці з нього запустять пасажирське сполучення.

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Теги: Міністерство інфраструктури аеропорт літак Львів

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