Втрати противника: Генштаб повідомив, де загинуло найбільше окупантів

ЗСУ вже знищили близько 43400 рашистів

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 200 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 43 400 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 13 серпня орієнтовно склали:

особового складу – близько 43400 (+200) осіб ліквідовано;

танків – 1856 (+7) од;

бойових броньованих машин – 4115 (+8) од;

артилерійських систем – 978 (+3) од;

РСЗВ – 261 (+0) од;

засоби ППО – 136 (+2) од;

літаків – 233 (+0) од;

гелікоптерів – 193 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 779 (+1);

крилаті ракети – 187 (+2);

кораблі /катери – 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3036 (+15) од;

спеціальна техніка – 91 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 171-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі.