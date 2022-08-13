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Втрати противника: Генштаб повідомив, де загинуло найбільше окупантів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Втрати противника: Генштаб повідомив, де загинуло найбільше окупантів
ЗСУ ефективно нищать противника
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

ЗСУ вже знищили близько 43400 рашистів

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 200 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 43 400 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 13 серпня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 43400 (+200) осіб ліквідовано;
  • танків – 1856 (+7) од;
  • бойових броньованих машин – 4115 (+8) од;
  • артилерійських систем – 978 (+3) од;
  • РСЗВ – 261 (+0) од;
  • засоби ППО – 136 (+2) од;
  • літаків – 233 (+0) од;
  • гелікоптерів – 193 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 779 (+1);
  • крилаті ракети – 187 (+2);
  • кораблі /катери – 15 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3036 (+15) од;
  • спеціальна техніка – 91 (+1).
Втрати противника: Генштаб повідомив, де загинуло найбільше окупантів фото 1

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 171-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі.

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Теги: ЗСУ втрати ворог окупанти танки

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