Втрати противника: Генштаб повідомив, де загинуло найбільше окупантів
ЗСУ вже знищили близько 43400 рашистів
За минулу добу українські захисники ліквідували близько 200 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 43 400 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 13 серпня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 43400 (+200) осіб ліквідовано;
- танків – 1856 (+7) од;
- бойових броньованих машин – 4115 (+8) од;
- артилерійських систем – 978 (+3) од;
- РСЗВ – 261 (+0) од;
- засоби ППО – 136 (+2) од;
- літаків – 233 (+0) од;
- гелікоптерів – 193 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 779 (+1);
- крилаті ракети – 187 (+2);
- кораблі /катери – 15 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3036 (+15) од;
- спеціальна техніка – 91 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються.
Нагадаємо, триває 171-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі.
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