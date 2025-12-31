Головна Країна Події в Україні
Завершено слідство у справі Чернишова, окуповано Новомиколаївку. Головне за 31 грудня

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Завершено слідство у справі Чернишова, окуповано Новомиколаївку. Головне за 31 грудня
Антикорупційні органи звинувачують Чернишова у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди
Слідство інкримінує колишньому віцепрем’єру 1 млрд грн збитків, завданих державі

Завершено слідство у справі Чернишова, звільнено кума Єрмака з посади голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, окуповано населений пункт на Сумщині. «Главком» склав добірку новин 31 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

Завершено слідство у справі Чернишова

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування у справі про корупцію в Мінрегіоні. Слідство підозрює колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова та ще п’ятьох осіб.

Звільнено кума Єрмака з посади голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Президент України Володимир Зеленський звільнив Руслана Магомедова з посади голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

Окуповано населений пункт на Сумщині

Російська терористична армія окупувала населений пункт Новомиколаївка Сумської області. «Ворог окупував Новомиколаївку (Сумська область), а також просунувся поблизу Варачиного, Грабовського (Сумська область) та Молодецького (Донецька область)», – йдеться у повідомленні DeepState.

Напередодні Нового року окупанти вдарили по Дніпропетровщині

Протягом дня під російськими ударами перебували декілька районів Дніпропетровщини. Внаслідок чого постраждали четверо людей.

Умєров провів розмову з американськими та європейськими партнерами

У середу, 31 грудня, секретар РНБО Рустем Умєров доповів президентові України Володимиру Зеленському про результати телефонної розмови з американськими та європейськими партнерами.

«З американського боку у розмові взяли участь Марко Рубіо, Стів Віткофф та Джаред Кушнер. З європейського – радники з національної безпеки Великої Британії, Німеччини та Франції. Скоординували позиції та спланували подальші зустрічі з європейськими й американськими партнерами у січні», – йдеться у повідомленні Умєрова.

Теги: війна Олексій Чернишов Рустем Умєров

Завершено слідство у справі Чернишова, окуповано Новомиколаївку. Головне за 31 грудня
