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Австрія прийняла на лікування трьох онкохворих дівчаток з «Охматдиту»

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Австрія прийняла на лікування трьох онкохворих дівчаток з «Охматдиту»
Дві дівчинки було переведено 22 липня до Інсбрука, ще одна прибуде до Зальцбурга у четвер.
Фото з відкритих джерел

Австрійські лікарні приймають українських дітей з онкологією з зруйнованої лікарні.

Австрія продовжує надавати медичну допомогу Україні, прийнявши на лікування трьох онкохворих дівчаток з дитячої лікарні «Охматдит» у Києві, яка постраждала від ракетного удару РФ. Про це повідомив федеральний канцлер Австрії Карл Нехаммер.

«Ми продовжуємо допомагати: дві дівчинки, хворі на рак, із зруйнованої української лікарні сьогодні (22 липня - Ред.) будуть переведені до Інсбрука, ще одна прибуде до Зальцбурга у четвер», – йдеться у повідомленні.

Двох дівчаток було переведено до Інсбрука 22 липня, а ще одна прибуде до Зальцбурга у четвер. Нехаммер висловив подяку всім задіяним органам влади Австрії та України за допомогу в організації лікування.

Раніше Австрія вже прийняла на лікування двох тяжкохворих дітей з «Охматдиту» . За даними видання Kronen Zeitung, це були 12–річний Владислав і 13–річний Юрій, які проходять курс хіміотерапії в лікарнях Граца і Зальцбурга.

Нагадаємо, 8 липня під час ракетного удару по столиці України загинуло 33 людини, 121 була поранена. За даними Київської міської військової адміністрації, станом на 15 липня 29 поранених містян залишалися в лікарнях, з них троє – у важкому стані. Внаслідок ракетного удару по місту зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит».

Тим часом російські пропагандистські канали поширюють фейкові новини про нібито успішні удари по військових об'єктах, зокрема по складу на київському заводі «Артем». Водночас Міністерство оборони РФ назвало публікації українських ЗМІ про обстріл дитячої лікарні у Києві «істерикою», заперечуючи свою причетність до акту тероризму.

Раніше СБУ завершила першочергові слідчі дії на місці ракетного удару по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві, який стався 8 липня. В ході розслідування виявлено численні уламки, що підтверджують використання російської крилатої ракети Х-101.

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Теги: Охматдит розслідування обстріл Генштаб Австрія

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