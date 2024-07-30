Карта бойових дій в Україні станом на 30 липня 2024 року

Від початку доби відбулося 117 бойових зіткнень з російськими загарбниками

Найгарячішою залишалася ситуація на Покровському напрямку

За добу російські загарбники завдали по території України ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 82 авіаційних удари (задіяли, зокрема 91 КАБ), використали для ураження 459 дронів-камікадзе. Здійснили 3467 обстрілів позицій наших військ.

фото: ISW

Новини війни в Україні

Від початку доби відбулося 117 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їх бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському напрямку, також ворог був активним на Курахівському і Торецькому напрямках.

На Харківському напрямку

Ворог чотири рази безуспішно атакував неподалік Глибокого та Вовчанська.

мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Противник протягом дня теж чотири рази намагався просунутися вперед неподалік Стельмахівки та Піщаного. Успіху не мав.

мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

Окупанти атакували дванадцять разів в районах Макіївки, Невського, Тернів та у Серебрянському лісі. Скрізь наші воїни ворога зупинили, завдавши комплексного вогневого ураження.

На Сіверському напрямку

Ворог шість разів впродовж дня безуспішно намагався прорвати нашу оборону в районах Переїзного, Спірного та Іванодар’ївки. Зазнав втрат.

мапа: deepstate

На Краматорському напрямку

Відбулось п’ять бойових зіткнень. Бої тривали в районах Григорівки, Часового Яру та Кліщіївки.

мапа: deepstate

На Торецькому напрямку

Наші війська відбивали 16 атак противника. Продовжуються три боєзіткнення поблизу Торецька та Залізного. Інші, в більшості своїй в районі Північного, українські воїни зупинили.

мапа: deepstate

На Покровському напрямку

Усього окупанти 39 разів намагалися вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес, Тимофіївка, Желанне та Яснобродівка. Станом на зараз 30 атак ворога відбито, дев’ять боєзіткнень тривають. Противник зазнає значних втрат, особливо у живій силі - за попередньою інформацією наші воїни знешкодили на цьому напрямку 165 окупантів. Знищено танк, автомобілів. Ще п’ять гармат, три танки, два тягачі та автомобіль окупантів значно пошкоджено.

мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

Ворог 18 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявив у районі Костянтинівки та Парасковіївки. Задіяв для атак значну кількість бронетехніки та зазнав відповідних втрат. Наші воїни знищили та пошкодили вісім танків, 21 бронемашину, п’ять мотоциклів, одну баггі та гармату 2А65 «Мста-Б». Окрім того, знешкоджено близько сотні ворожих військовослужбовців, більшість з них – безповоротно.

мапа: deepstate

На Времівському напрямку

Окупанти сім разів штурмували наші позиції. Всі атаки у напрямках Костянтинівки та Великої Новосілки зупинено.

мапа: deepstate

На Оріхівському напрямку

Поблизу Малої Токмачки, відбулося три провальних для ворога боєзіткнення.

мапа: deepstate

На Придніпровському напрямку

Противник, теж тричі, невдало штурмував позиції українських воїнів.

Нагадаємо, триває 888-й день повномасштабної війни в Україні.