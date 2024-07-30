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Карта бойових дій в Україні станом на 30 липня 2024 року

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 30 липня 2024 року
Від початку доби відбулося 117 бойових зіткнень з російськими загарбниками
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Найгарячішою залишалася ситуація на Покровському напрямку

За добу російські загарбники завдали по території України ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 82 авіаційних удари (задіяли, зокрема 91 КАБ), використали для ураження 459 дронів-камікадзе. Здійснили 3467 обстрілів позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 липня 2024 року фото 1
фото: ISW

Новини війни в Україні

Від початку доби відбулося 117 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їх бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському напрямку, також ворог був активним на Курахівському і Торецькому напрямках.

На Харківському напрямку

Ворог чотири рази безуспішно атакував неподалік Глибокого та Вовчанська.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 липня 2024 року фото 2
мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Противник протягом дня теж чотири рази намагався просунутися вперед неподалік Стельмахівки та Піщаного. Успіху не мав.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 липня 2024 року фото 3
мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

Окупанти атакували дванадцять разів в районах Макіївки, Невського, Тернів та у Серебрянському лісі. Скрізь наші воїни ворога зупинили, завдавши комплексного вогневого ураження.

На Сіверському напрямку

Ворог шість разів впродовж дня безуспішно намагався прорвати нашу оборону в районах Переїзного, Спірного та Іванодар’ївки. Зазнав втрат.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 липня 2024 року фото 4
мапа: deepstate

На Краматорському напрямку

Відбулось п’ять бойових зіткнень. Бої тривали в районах Григорівки, Часового Яру та Кліщіївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 липня 2024 року фото 5
мапа: deepstate

На Торецькому напрямку

Наші війська відбивали 16 атак противника. Продовжуються три боєзіткнення поблизу Торецька та Залізного. Інші, в більшості своїй в районі Північного, українські воїни зупинили.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 липня 2024 року фото 6
мапа: deepstate

На Покровському напрямку

Усього окупанти 39 разів намагалися вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес, Тимофіївка, Желанне та Яснобродівка. Станом на зараз 30 атак ворога відбито, дев’ять боєзіткнень тривають. Противник зазнає значних втрат, особливо у живій силі - за попередньою інформацією наші воїни знешкодили на цьому напрямку 165 окупантів. Знищено танк, автомобілів. Ще п’ять гармат, три танки, два тягачі та автомобіль окупантів значно пошкоджено.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 липня 2024 року фото 7
мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

Ворог 18 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявив у районі Костянтинівки та Парасковіївки. Задіяв для атак значну кількість бронетехніки та зазнав відповідних втрат. Наші воїни знищили та пошкодили вісім танків, 21 бронемашину, п’ять мотоциклів, одну баггі та гармату 2А65 «Мста-Б». Окрім того, знешкоджено близько сотні ворожих військовослужбовців, більшість з них – безповоротно.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 липня 2024 року фото 8
мапа: deepstate

На Времівському напрямку

Окупанти сім разів штурмували наші позиції. Всі атаки у напрямках Костянтинівки та Великої Новосілки зупинено.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 липня 2024 року фото 9
мапа: deepstate

На Оріхівському напрямку

Поблизу Малої Токмачки, відбулося три провальних для ворога боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 липня 2024 року фото 10
мапа: deepstate

На Придніпровському напрямку

Противник, теж тричі, невдало штурмував позиції українських воїнів.

Нагадаємо, триває 888-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 липня: ситуація на фронті
Теги: окупанти Генштаб танки ворог

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