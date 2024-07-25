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Британський генерал спрогнозував втрати РФ, якщо вона наважиться на більший наступ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Британський генерал спрогнозував втрати РФ, якщо вона наважиться на більший наступ
Командувач зауважив, що російський диктатор Володимир Путін має програти, оскільки під загрозою може опинитися ширша система безпеки, яка захищає НАТО
фото: з відкритих джерел

Очільник британської армії генерал Ролі Вокер: «Якщо росіяни продовжуватимуть у такому ж темпі, то, ймовірно, знадобиться п'ять років, щоб захопити чотири області, які вони вписали в свою конституцію»

Для повного захоплення Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей армії РФ, ймовірно, знадобиться 5 років. При цьому втрати загарбників можуть сягнути 1,8 млн військовослужбовців. Про це заявив новий очільник британської армії генерал Ролі Вокер, інформує Newsweek.

За його словами, у тривалій війні «немає переможців», адже це «повне спустошення для обох сторін і втрачених поколінь». Вокер наголосив, що війна в Україні «не йде добре ні для кого». 

Однак командувач зауважив, що російський диктатор Володимир Путін має програти, оскільки під загрозою може опинитися ширша система безпеки, яка захищає НАТО.

Агресія РФ тільки почалася в Україні, тому вона повинна зазнати поразки в Україні, інакше куди вона піде далі? – підкреслив він.
Щодо подальшого розвитку подій на полі бою в Україні, Вокер спрогнозував, що на захоплення Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей російським військам може знадобляться роки.

«Якщо росіяни продовжуватимуть у такому ж темпі, то, ймовірно, знадобиться п'ять років, щоб захопити чотири області, які вони вписали в свою конституцію. За нинішніх темпів втрат убитими і пораненими, на це, ймовірно, піде 1,5-1,8 мільйона жертв, а також незліченні мільярди на знищену техніку. У Росії має бути більше речей, про які варто турбуватися, ніж втрата стількох людей заради шматка України», – заявив Вокер. 

Як повідомив, представник Української добровольчої армії «Південь» та речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій БратчукНа Роботинському та Времівському плацдармах ворог намагається повернути позиції, які ними були втрачені під час контрнаступальних дій Сил оборони України минулого року.

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Теги: втрати окупація війна наступ

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