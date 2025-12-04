Зеленський і Кошта обговорили майбутні перемовини України з США

Зеленський та Кошта узгодили координацію перед перемовинами з США

Український президент обговорив із президентом Європейської ради деталі координації перед зустріччю з американською стороною

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з президентом Європейської ради Антоніу Коштою щодо майбутньої зустрічі української команди з американською стороною. Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

Ввечері 4 грудня Зеленський розповів, що під час розмови із Коштою вони обмінялися інформацією про контакти з партнерами та узгодили ключові аспекти переговорного процесу.

«Розраховуємо працювати так само змістовно, щоб завершити цю війну надійним і достойним миром. Домовилися і надалі координуватися», – додав український президент.

Нагадаємо, що 4 грудня у Києві президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом. Глава цієї держави вперше відвідує Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ. Востаннє президент Кіпру приїжджав до України десять років тому.

Володимир Зеленський заявив, що наразі готується зустріч української та американської делегацій у США. Глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що українська делегація отримала запрошення до США для продовження мирних переговорів.