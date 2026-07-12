Росіяни атакували базу ДСНС на Харківщині: є поранені (фото)

Удар пожежно-рятувальному підрозділу нанесли в Богодухові

Російські війська нанесли удар безпілотником по пожежно-рятувальному підрозділу в місті Богодухів Харківської області. Унаслідок атаки поранення дістали троє співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ України в Facebook.

За інформацією МВС, російські військові застосували ударний безпілотний літальний апарат типу «Молнія». Удар прийшовся безпосередньо по території пожежної частини, яка займається ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій та порятунком цивільного населення. У момент атаки на об'єкті перебували рятувальники.

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Внаслідок удару поранення отримали троє співробітників ДСНС. За даними відомства, стан постраждалих вимагав негайного втручання медиків: двох співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) було госпіталізовано до медичного закладу, а третьому надали необхідну допомогу безпосередньо на місці події.

У Міністерстві внутрішніх справ України наголосили, що цей обстріл є черговим фактом свідомого завдання ударів по представниках служб екстреного реагування, які не беруть участі у бойових діях, а виконують виключно гуманітарні місії та щодня рятують життя людей.

Населений пункт Богодухів, розташований у Харківській області, регулярно зазнає атак із боку російських військ. Окрім ударів по цивільній інфраструктурі, російська армія неодноразово застосовувала безпілотники для ураження об'єктів екстрених служб, які працюють над ліквідацією наслідків обстрілів.

Зазначимо, що станом на середину 2026 року від початку повномасштабного вторгнення:

російські війська щонайменше 401 раз атакували українських рятувальників;

загинули щонайменше 43 співробітники ДСНС;

близько 258 рятувальників отримали поранення.

Найбільше таких атак зафіксовано у:

Харківській області;

Донецькій області;

Дніпропетровській області;

Херсонській області.

При цьому ці цифри не враховують усіх поранених після жовтня 2025 року, тому фактична кількість постраждалих наразі може бути більшою.

До слова, 1 червня російські війська вночі масовано атакували Харків і область ударними безпілотниками: у місті зафіксовано влучання у трьох районах, пошкоджено житлові будинки, а в Богодухові під удар потрапила пожежна частина, де постраждали рятувальники.