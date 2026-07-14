Скільки родин у Києві залишилися без житла через російські атаки: дані КМДА

З початку 2026 року Київ виплатив постраждалим від обстрілів майже 250 млн грн матеріальної допомоги

Майже 1200 родин сьогодні залишилися без власного житла внаслідок російських атак у Києві. Місто щомісяця забезпечує їх матеріальною підтримкою на оренду житла до моменту, поки будинки не будуть відновлені. Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда «Главкому».

З початку 2026 року Київ уже виплатив постраждалим від російських обстрілів майже 250 млн грн матеріальної допомоги. Лише після чотирьох масованих російських атак у липні ще 224 родини втратили можливість проживати у власних оселях і були змушені терміново шукати тимчасове житло.

Нагадаємо, місто надає одноразову матеріальну допомогу в розмірі 40 тис. грн для термінового відселення родин, чиє житло стало непридатним для проживання. Після цього сім'ї можуть отримувати по 20 тис. грн щомісяця для оренди житла.

Як повідомлялося, окрім відбудови будинків, місто паралельно надає адресну фінансову допомогу мешканцям через програму «Турбота». Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський в інтерв’ю «Главкому» розповів, як працює система підтримки та за якими критеріями визначаються суми виплат.

Зауважимо, майже 20 тис. родин зможуть отримати компенсацію на ремонт житла, пошкодженого через російські атаки. Кабінет міністрів ухвалив рішення про додаткове фінансування програми «єВідновлення» у 2 млрд грн.