Головна Київ Новини
search button user button menu button

Скільки родин у Києві залишилися без житла через російські атаки: дані КМДА

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Скільки родин у Києві залишилися без житла через російські атаки: дані КМДА
Наслідки російського удару по Києву 6 липня
фото: ДСНС Києва

З початку 2026 року Київ виплатив постраждалим від обстрілів майже 250 млн грн матеріальної допомоги

Майже 1200 родин сьогодні залишилися без власного житла внаслідок російських атак у Києві. Місто щомісяця забезпечує їх матеріальною підтримкою на оренду житла до моменту, поки будинки не будуть відновлені. Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда «Главкому».

З початку 2026 року Київ уже виплатив постраждалим від російських обстрілів майже 250 млн грн матеріальної допомоги. Лише після чотирьох масованих російських атак у липні ще 224 родини втратили можливість проживати у власних оселях і були змушені терміново шукати тимчасове житло.

Нагадаємо, місто надає одноразову матеріальну допомогу в розмірі 40 тис. грн для термінового відселення родин, чиє житло стало непридатним для проживання. Після цього сім'ї можуть отримувати по 20 тис. грн щомісяця для оренди житла.

Як повідомлялося, окрім відбудови будинків, місто паралельно надає адресну фінансову допомогу мешканцям через програму «Турбота». Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський в інтерв’ю «Главкому» розповів, як працює система підтримки та за якими критеріями визначаються суми виплат.

Зауважимо, майже 20 тис. родин зможуть отримати компенсацію на ремонт житла, пошкодженого через російські атаки. Кабінет міністрів ухвалив рішення про додаткове фінансування програми «єВідновлення» у 2 млрд грн.

Читайте також:

Теги: Київ війна житло КМДА

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уламок ракети впав неподалік магазину «Фокстрот» на Почайній
Уламок російської ракети впав на проїжджу частину біля Почайної (відео)
15 червня, 14:03
Поліція вилучила під час спецоперації 600 доз кокаїну орієнтовною вартістю близько 2,5 млн грн
600 доз кокаїну та 13 затриманих: у Києві ліквідовано масштабну наркомережу (фото)
18 червня, 15:50
Сили спецоперацій знищили міст через Північнокримський канал
Сили спецоперацій знищили міст через Північнокримський канал
23 червня, 13:54
У Києві завершили ліквідацію наслідків атаки РФ, у Вишневому роботи ще тривають
ДСНС завершила роботи у Києві та показала ліквідацію наслідків у Вишневому
7 липня, 21:38
Зеленський провів детальні наради з дипломатичною командою
Зеленський назвав головну задачу для уряду і дипломатів на літо
23 червня, 20:29
В Україні триває 1582-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 24 червня 2026 року
24 червня, 08:32
Ключовим чинником, який може вплинути на темпи завершення війни, є реакція російського суспільства на наслідки бойових дій
Міноборони назвало несподіваний спосіб зупинити війну
27 червня, 17:59
Оголошення підозри водієві BMW, який 30 червня влаштував масштабну аварію із загиблою на вул. Івана Виговського у Києві
Оголошено підозру винуватцю смертельної ДТП у Києві. 21-річний водій BMW ніколи не мав прав
1 липня, 13:32
Поліція Туреччини затримала понад 100 противників саміту НАТО
Перед самітом НАТО в Туреччині почалися масові затримання
6 липня, 07:51

Новини

У Києві втретє за добу оголошено повітряну тривогу
У Києві втретє за добу оголошено повітряну тривогу
Скільки родин у Києві залишилися без житла через російські атаки: дані КМДА
Скільки родин у Києві залишилися без житла через російські атаки: дані КМДА
У Києві повітряна тривога тривала 17 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 17 хвилин
Перевізник пояснив причини здорожчання маршруток у Києві
Перевізник пояснив причини здорожчання маршруток у Києві
План стійкості Києва. Кличко анонсував зміни до бюджету столиці
План стійкості Києва. Кличко анонсував зміни до бюджету столиці
На правому березі Києва зникло світло: ДТЕК назвав причину
На правому березі Києва зникло світло: ДТЕК назвав причину

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
354K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 липня: ситуація на фронті
154K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 липня 2026
94K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
91K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
50K
Військові колони з'являться на дорогах Польщі: що відбувається

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua