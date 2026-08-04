216 боїв за добу: лінія фронту станом на 4 серпня 2026

Лінія фронту станом на 4 серпня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет та 68 авіаційних ударів – скинув 213 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6428 дронів-камікадзе та здійснив 2294 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

4 серпня на фронті відбулося 216 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 40 окупантів та поранено шістьох. Знищено дві одиниці автомобільної, три одиниці спеціальної техніки та один пункт управління БпЛА ворога. Пошкоджено чотири артилерійські системи та одну одиницю автомобільної техніки противника. Знищено або подавлено 340 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Противник здійснив три атаки, одне боєзіткнення триває. Ворог завдав одного авіаційного удару із застосуванням двох керованих авіабомб та здійснив 49 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, два з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 15 разів штурмував позиції наших підрозділів біля:

Козачої Лопані

Лиману

Ізбицького

Ковалівки

Охрімівки

Чорного

Хатнього

Митрофанівки

Іващиного

Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку

Штурмових дій противника не зафіксовано.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Зафіксовано 11 спроб загарбників просунутися в районах:

Ольгівки

Шийківки

Ставків

Дробишевого

Діброви

Озерного

Лиману

Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили 17 спроб загарбників просунутися вперед поблизу Закітного, Кривої Луки, Рай-Олександрівки, Пискунівки та Різниківки. Одне боєзіткнення триває.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Зафіксовано два ворожих штурми у районах Никифорівки та Маркового.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 18 ворожих штурмів поблизу:

Іванопілля

Костянтинівки

Іллінівки

Новоселівки

Новопавлівки

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 23 атаки. Окупанти намагалися просунутися в районах:

Торецького

Шахового

Софіївки

Чернігівки

Ганнівки

Нового Донбасу

Добропілля

Родинського

Шевченка

Василівки

Котлиного

Удачного

Новопідгородного

Одне боєзіткнення триває.

На Олександрівському напрямку

Наші захисники відбили дві атаки окупантів у районах Рибного та Піддубного.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Зафіксовано 12 атак окупантів у районах:

Воздвижівки

Цвіткового

Різдвянки

Рівного

Гіркого

Залізничного

Староукраїнки

Чарівного

Єгорівки

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили три атаки противника в районах Білогір'я, Павлівки та Плавнів.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

Нагадаємо, нині триває 1623-й день повномасштабної війни.