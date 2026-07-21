Удари по Запоріжжю, Херсону та Одесі: Зеленський звернувся із закликом до ЄС

Президент наголосив на необхідності нового пакету санкцій ЄС та швидких поставок зброї

Російські окупаційні війська завдали чергової серії масованих ударів по українських містах. Під ворожим вогнем опинилися Запоріжжя, Херсон, а також Одеса та область, унаслідок чого є загиблі й поранені серед цивільного населення. Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує «Главком».

У Запоріжжі триває рятувальна операція на місцях влучання російських авіабомб. Окупанти поцілили у звичайну багатоповерхівку, де спалахнула пожежа з першого по сьомий поверх.

«Станом на зараз відомо про двох загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. Є поранені... Усі служби працюють на місцях – залучені рятувальники, медики, – роблять усе, щоб допомогти людям», – розповів глава держави.

Наслідки російського удару по Україні 21 липня 2026 року фото: ДСНС України

Водночас Херсон зазнав ударів керованими авіабомбами (КАБами) та безпілотниками різних типів, зокрема FPV-дронами. Унаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.

В Одесі росіяни завдали ракетного удару по міському парку та атакували місто реактивними дронами. Ворогом пошкоджено чотириповерховий житловий будинок й автомобілі, поранень зазнали двоє людей. В Одеській області через обстріли пошкоджено ще три житлові будинки.

На тлі чергової ескалації російського терору Володимир Зеленський наголосив на важливості оперативної допомоги від міжнародних партнерів та посилення тиску на агресора.

«Важливо, щоб партнери продовжували підтримку України. Ухвалення 21-го санкційного пакета від Євросоюзу потрібне, як і підтримка нашої оборони. І дуже важливо, щоб запити на озброєння від корпусів, на засоби протидії росіянам – усе те, про що ми говорили з військовими та урядовцями, – були швидше поставлені виробниками. Все, що допомагає захищати життя, має реалізовуватися якнайскоріше», – підкреслив президент України.

Нагадаємо, зранку 21 липня російський безпілотник влучив в адміністративну будівлю у центрі Чернігова. На місці спалахнула пожежа, частково зруйновано конструктивні елементи споруди. Одна людина постраждала.

На Дніпропетровщині внаслідок російського удару постраждали троє рятувальників місцевої пожежної охорони. Зазначається, що росіяни обстріляли рятувальників під час ліквідації пожежі в житловому будинку у Нікопольському районі.