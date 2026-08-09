Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія знищила склад ВООЗ у Дніпрі, там були медикаменти для прифронтових лікарень

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Росія знищила склад ВООЗ у Дніпрі, там були медикаменти для прифронтових лікарень
Наслідки атаки по гуманітарному складу ВООЗ у Дніпрі
фото: World Health Organization Ukraine

На складі зберігалися гуманітарні медичні вантажі

Російські війська 7 серпня знищили гуманітарний склад Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) у Дніпрі. Там зберігались ліки. Як інформує «Главком», про це повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.

За словами Тедроса Аданома, на складі зберігалися гуманітарні медичні вантажі, призначені для прифронтових лікарень – переважно засоби для надання екстреної медичної допомоги.

Минулося без постраждалих. Також частину ліків вдалося зберегти, оскільки напередодні співробітники організації вивозили запаси. Команді вдалося врятувати 130 із приблизно 300 піддонів вантажу.

Водночас очільник організації засудив знищення гуманітарного складу:

«Атаки на систему охорони здоров’я мають припинитися. Інакше люди залишаються без життєво необхідної медичної допомоги. Навіть у воєн є правила. Одне з них полягає в тому, що здоров’я має бути захищене!», – наголосив генеральний директор ВООЗ.

Нагадаємо, у ніч на 4 серпня внаслідок атаки російського дрона в Дніпрі знищено складський комплекс площею 20 тис. кв. м, частину якого орендувала корпорація «Біосфера» – виробник товарів для дому.

Це не перший випадок, коли ворог цілить по складах цієї ж компанії. У квітні 2025 року росіяни завдали ракетного удару по складу серветок і підгузків корпорації в Дніпрі – тоді внаслідок атаки загинув співробітник підприємства. 

Читайте також:

Теги: росіяни ворог ВООЗ Дніпро

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Готівка підсиджує Путіна на царському троні
Готівка проти Путіна: у Росії почався небезпечний тренд
10 липня, 13:13
Наслідки ракетного удару по житловому кварталу Одеси
Одеса під ракетним ударом: ворог влучив у житловий квартал
16 липня, 22:59
Військові збори мають відбутися саме під час депутатських відпусток
Російських депутатів можуть відправити на полігони замість відпустки: заява спікера Держдуми
22 липня, 17:38
Голова Асоціації портів: НАТО має почати захищати судноплавство у Чорному морі
Блокада Чорного моря. Голова Асоціації портів закликав країни НАТО нарешті почати збивати російські літаки
24 липня, 22:18
Рендер російської крилатої ракети «Бандероль»
«Бандероль» пішла в серію: ГУР показав іноземні компоненти
29 липня, 23:24
У неволю азовець потрапив із частковою травматичною ампутацією правої руки
Лікарі в РФ відмовились рятувати полоненого азовця, він повільно помирає
11 липня, 16:41
Наслідки ворожої атаки 24 липня 2026 року
Ракетний удар по Київщині: Зеленський назвав кількість загиблих
24 липня, 14:30
Активували понад 70 терміналів Starlink для окупантів: затримано двох безробітних киян
Активували понад 70 терміналів Starlink для окупантів: затримано двох безробітних киян
24 липня, 17:00
Ситуація на фронті 5 серпня
216 боїв за добу: лінія фронту станом на 5 серпня 2026
5 серпня, 22:22

Події в Україні

Росія вдарила по Сумах п'ятьма КАБами: є поранені
Росія вдарила по Сумах п'ятьма КАБами: є поранені
Повітряна тривога у Києві тривала 21 хвилину
Повітряна тривога у Києві тривала 21 хвилину
Окуповану Макіївку атакували дрони: спалахнув ТЦ «Галактика»
Окуповану Макіївку атакували дрони: спалахнув ТЦ «Галактика»
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
На Нікопольщині через атаки РФ загинула людина, ще п'ятеро поранені
На Нікопольщині через атаки РФ загинула людина, ще п'ятеро поранені
213 боїв за добу: лінія фронту станом на 9 серпня 2026
213 боїв за добу: лінія фронту станом на 9 серпня 2026

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 серпня: ситуація на фронті
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
72K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
62K
Нарада, після якої ілюзій стало менше

Новини

День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
Вчора, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua