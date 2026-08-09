Росія знищила склад ВООЗ у Дніпрі, там були медикаменти для прифронтових лікарень

На складі зберігалися гуманітарні медичні вантажі

Російські війська 7 серпня знищили гуманітарний склад Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) у Дніпрі. Там зберігались ліки. Як інформує «Главком», про це повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.

За словами Тедроса Аданома, на складі зберігалися гуманітарні медичні вантажі, призначені для прифронтових лікарень – переважно засоби для надання екстреної медичної допомоги.

Минулося без постраждалих. Також частину ліків вдалося зберегти, оскільки напередодні співробітники організації вивозили запаси. Команді вдалося врятувати 130 із приблизно 300 піддонів вантажу.

Водночас очільник організації засудив знищення гуманітарного складу:

«Атаки на систему охорони здоров’я мають припинитися. Інакше люди залишаються без життєво необхідної медичної допомоги. Навіть у воєн є правила. Одне з них полягає в тому, що здоров’я має бути захищене!», – наголосив генеральний директор ВООЗ.

Нагадаємо, у ніч на 4 серпня внаслідок атаки російського дрона в Дніпрі знищено складський комплекс площею 20 тис. кв. м, частину якого орендувала корпорація «Біосфера» – виробник товарів для дому.

Це не перший випадок, коли ворог цілить по складах цієї ж компанії. У квітні 2025 року росіяни завдали ракетного удару по складу серветок і підгузків корпорації в Дніпрі – тоді внаслідок атаки загинув співробітник підприємства.