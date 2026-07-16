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Генштаб: Сили оборони уразили вісім суден, нафтобазу та мости окупантів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Генштаб: Сили оборони уразили вісім суден, нафтобазу та мости окупантів
фото: Генштаб ЗСУ

Інформація про масштаби пошкоджень і наслідки ударів наразі уточнюється

У ніч на 16 липня Сили оборони України завдали ударів по низці військових і воєнно-економічних об'єктів Росії та окупованих територій.

Під удар потрапили шість танкерів, два буксири, нафтобаза, мости та склад радіоелектронної боротьби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За даними військових, українські підрозділи уразили шість танкерів і два буксири в акваторіях Чорного та Азовського морів. «Танкери використовуються для транспортування російської нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, а також для перевезення палива в інтересах Збройних сил Російської Федерації», – зазначили у Генштабі.

Крім цього, українські сили уразили нафтобазу «Шахтарськ» в окупованому Шахтарську Донецької області. «Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються», – йдеться у повідомленні.

Також під удар потрапили автомобільний міст у районі Приморська Запорізької області та залізничний міст «Сиваш» біля Чонгара в тимчасово окупованому Криму. За даними Генштабу, ці об'єкти використовувалися російськими військами для забезпечення логістики.

Окрім цього, Сили оборони уразили склад засобів радіоелектронної боротьби противника в районі Новодар'ївки Луганської області. «Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Російської Федерації», – наголосили у Генеральному штабі.

У Генштабі зазначили, що інформація про масштаби пошкоджень і наслідки ударів наразі уточнюється.

Раніше стало відомо, що цієї ночі дрони атакували російський військовий аеродром «Енгельс-2» у Саратовській області, де базується стратегічна авіація РФ, що завдає ракетних ударів по Україні. 

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Теги: війна Генштаб

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