Карта бойових дій в Україні станом на 27 вересня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Карта бойових дій в Україні станом на 27 вересня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Facebook/Генштаб

Нині триває 1312-й день повномасштабної війни

За минулу добу зафіксовано 186 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав одного ракетного та 67 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 142 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4953 обстріли, зокрема 135 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5924 дрони-камікадзе. Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по району населеного пункту Середина-Буда Сумської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, одну артилерійську систему та один пункт управління ворога.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби відбулося 10 боєзіткнень. Противник завдав 10 авіаційних ударів, скинувши при цьому 24 керовані авіаційні бомби, здійснив 208 обстрілів, зокрема 12 – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 вересня 2025 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник чотири рази атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Кам’янки та у напрямку Дорошівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 вересня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Вчора відбулося чотири боєзіткнення. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника поблизу Степової Новоселівки та у напрямку населеного пункту Богуславка.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 вересня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 20 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Карпівка, Колодязі, Шандриголове, Зарічне, Торське, а також у бік населеного пункту Ставки.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 вересня 2025 року фото 4

На Сіверському напрямку

Сили оборони зупинили дев’ять наступальних дій загарбників у районах Григорівки, Виїмки, Переїзного та у напрямку Ямполя й Дронівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 вересня 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Учора зафіксовано шість боєзіткнень – окупанти намагалися просуватися у бік Ступочок.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 вересня 2025 року фото 6

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Софіївка та Полтавка.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 вересня 2025 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 62 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Новоекономічне, Никанорівка, Володимирівка, Червоний Лиман, Родинське, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Дачне та у напрямку населених пунктів Покровськ, Балаган, Філія.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 вересня 2025 року фото 8

На Новопавлівському напрямку

Противник вчора здійснив 27 атак поблизу населених пунктів Піддубне, Новоселівка, Андріївка-Клевцове, Січневе, Соснівка, Комишуваха, Калинівське та у напрямку населених пунктів Новогригорівка й Нововасилівське.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 вересня 2025 року фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Наші оборонці зупинили п’ять ворожих спроб просунутися вперед поблизу населеного пункту Полтавка.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 вересня 2025 року фото 10

На Оріхівському напрямку

Сили оборони успішно відбили дві атаки ворога у бік населеного пункту Степногірськ.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 вересня 2025 року фото 11

На Придніпровському напрямку

Противник чотири рази атакував позиції наших захисників у напрямку Антонівського мосту – успіху не мав.

Карта бойових дій в Україні станом на 27 вересня 2025 року фото 12

Нагадаємо, триває 1312-й день повномасштабної війни в Україні.

