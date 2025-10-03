Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 3 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Росія з початку повномасштабної війни втратила в Україні 23297 бойових броньованих машин
Протягом минулої доби українські захисники знищили 970 окупантів

 

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п'ятниці, 3 жовтня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 3 жовтня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 3 жовтня втратила:

  • особового складу – близько 1113430 (+970) осіб;
  • танків – 11225 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 23297 (+1) од;
  • артилерійських систем – 33413 (+13) од;
  • РСЗВ – 1514 (+1) од;
  • засоби ППО – 1224 (+0) од;
  • літаків – 427 (+0) од;
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 66093 (+273);
  • крилаті ракети – 3790 (+0);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 63325 (+44);
  • спеціальна техніка / special equipment – 3979 (+0).
Нагадаємо, триває 1318-й день повномасштабної війни в Україні.

