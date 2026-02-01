Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

DeepState: окупанти просунулись на Запорізькому напрямку

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
DeepState: окупанти просунулись на Запорізькому напрямку
скриншот з deepstatemap.live

Росіяни мають успіки поблизу Добропілля та Приморського

Аналітичний портал DeepState оновив мапу бойових дій.

Російські окупаційні війська змогли просунутись поблизу двох сіл на Запорізькому напрямку. Зокрема, росіяни мають успіки поблизу Добропілля та Приморського.

До слова, суворі погодні умови на Запорізькому напрямку стали серйозним випробуванням для обох сторін конфлікту. З одного боку, низькі температури деморалізують та фізично нищать живу силу ворога, а з іншого – створюють небезпечні передумови для розширення наступальних дій окупантів. 

Нагадаємо, за підсумками 2025 року російські війська окупували 4 336 квадратних кілометрів української території, що становить близько 0,72% від загальної площі України.

Читайте також:

Теги: DeepState Запорізька область окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 5 січня
Лінія фронту станом на 5 січня 2026. Зведення Генштабу
5 сiчня, 22:43
Ситуація на фронті 13 січня
Лінія фронту станом на 13 січня 2026. Зведення Генштабу
13 сiчня, 22:48
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 557 танків
Втрати ворога станом на 15 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
15 сiчня, 06:52
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 566 танків
Втрати ворога станом на 17 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
17 сiчня, 06:52
Окупанти вдарили КАБами по передмістю Сум: є постраждалі
Окупанти вдарили КАБами по передмістю Сум: є постраждалі
18 сiчня, 00:13
Наслідки атаки на багатоповерхівку у Київській області
Російський дрон атакував багатоповерхівку на Київщині
28 сiчня, 02:26
Нині триває 1435-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 28 січня 2026 року
28 сiчня, 08:22
На місцях подій працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та рятувальники
Нічна атака на Київщину: загинув чоловік, пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівку
5 сiчня, 11:13
Фігурантка в’їхала в Україну через треті країни і невдовзі за таким же маршрутом планувала повернутися до Криму
Приїхала до родичів у Київ: СБУ затримала директорку школи з Ялти, яка працювала на РФ
14 сiчня, 12:29

Події в Україні

DeepState: окупанти просунулись на Запорізькому напрямку
DeepState: окупанти просунулись на Запорізькому напрямку
Лінія фронту станом на 1 лютого 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 1 лютого 2026. Зведення Генштабу
РФ встановила у січні рекорд ракетних ударів: скільки балістики було випущено
РФ встановила у січні рекорд ракетних ударів: скільки балістики було випущено
Удар по автобусу з шахтарями на Дніпропетровщині: з’явилися нові подробиці
Удар по автобусу з шахтарями на Дніпропетровщині: з’явилися нові подробиці
У Черкасах на протест вийшли понад 300 ветеранів
У Черкасах на протест вийшли понад 300 ветеранів
Віталій Кім відверто розповів про те, скільки ще зможе воювати Україна
Віталій Кім відверто розповів про те, скільки ще зможе воювати Україна

Новини

Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
Сьогодні, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua