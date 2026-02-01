DeepState: окупанти просунулись на Запорізькому напрямку

Росіяни мають успіки поблизу Добропілля та Приморського

Аналітичний портал DeepState оновив мапу бойових дій.

Російські окупаційні війська змогли просунутись поблизу двох сіл на Запорізькому напрямку. Зокрема, росіяни мають успіки поблизу Добропілля та Приморського.

До слова, суворі погодні умови на Запорізькому напрямку стали серйозним випробуванням для обох сторін конфлікту. З одного боку, низькі температури деморалізують та фізично нищать живу силу ворога, а з іншого – створюють небезпечні передумови для розширення наступальних дій окупантів.

Нагадаємо, за підсумками 2025 року російські війська окупували 4 336 квадратних кілометрів української території, що становить близько 0,72% від загальної площі України.