Втрати ворога станом на 14 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 990 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 14 серпня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 14 серпня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 14 серпня втратила:
- особового складу ‒ близько 1067100 (+990) осіб,
- танків ‒ 11104 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 23130 (+3) од,
- артилерійських систем – 31458 (+29) од,
- РСЗВ – 1466 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1207 (+0) од,
- літаків – 421 (+0) од,
- гелікоптерів – 340 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 51043 (+191) од,
- крилаті ракети ‒ 3558 (+0) од,
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 58456 (+191) од,
- спеціальна техніка ‒ 3937 (+0).
Як відомо, триває 1268-й день повномасштабної війни в Україні.