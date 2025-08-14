Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 14 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 14 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Нині триває 1268-й день повномасштабної війни
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 990 окупантів

 

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 14 серпня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 14 серпня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 14 серпня втратила:

  • особового складу ‒ близько 1067100 (+990) осіб,
  • танків ‒ 11104 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 23130 (+3) од,
  • артилерійських систем – 31458 (+29) од,
  • РСЗВ – 1466 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1207 (+0) од,
  • літаків – 421 (+0) од,
  • гелікоптерів – 340 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 51043 (+191) од,
  • крилаті ракети ‒ 3558 (+0) од,
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 58456 (+191) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3937 (+0).
Втрати ворога у війні станом на 14 серпня 2025 року
Втрати ворога у війні станом на 14 серпня 2025 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Як відомо, триває 1268-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: втрати росія війна Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На території підприємства спалахнула пожежа
Дрони атакували Ставрополь: на підприємстві спалахнула пожежа (фото)
12 серпня, 04:50
Андрій Попович загинув 16 липня 2025 року під час виконання бойового завдання у Сумській області
Повернувся з-за кордону і став на захист України. Згадаймо Андрія Поповича
5 серпня, 09:00
Рубіо: Росія майже завжди змушена покладатися на нестандартні засоби, зокрема тактичну ядерну зброю
Рубіо: Погрози Медведєва щодо ядерної війни нічого не варті
31 липня, 22:13
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 23066 бойових броньованих машин
Втрати ворога станом на 31 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
31 липня, 07:32
Голова МЗС РФ заявив, що його країна вперше за свою історію самотужки воює проти всього Заходу
Лавров бідкається, що РФ веде війну проти Заходу нібито без союзників
28 липня, 15:34
Люди сплять на підлозі: у РФ черговий авіаколапс через атаку дронів (відео)
Люди сплять на підлозі: у РФ черговий авіаколапс через атаку дронів (відео)
20 липня, 13:45
Після початку повномасштабної війни Юрій добровільно став до лав захисників України
На війні загинув український боксер Юрій Єгоров
16 липня, 13:52
Президент США Дональд Трамп
Трамп відповів Китаю: «Ми не дамо Україні програти»
14 липня, 20:03
Дюков: Зараз менше третини членів УЄФА мають якісь сумніви щодо нашої участі в офіційних змаганнях
Керівник російського футболу назвав кількість членів УЄФА, які підтримують відсторонення РФ
14 липня, 10:28

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 14 серпня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 14 серпня 2025 року
На Львівщині підлітки потрапили у смертельну ДТП (фото)
На Львівщині підлітки потрапили у смертельну ДТП (фото)
Втрати ворога станом на 14 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 14 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
На Дніпропетровщині правоохоронці розслідують викрадення фермера
На Дніпропетровщині правоохоронці розслідують викрадення фермера
«Ми не боїмося Путіна»: Чехія відкрила диппредставництво на сході України
«Ми не боїмося Путіна»: Чехія відкрила диппредставництво на сході України
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 серпня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 серпня: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 серпня 2025
16K
Кабмін пропонує змінити правила відстрочки від мобілізації: кого стосується
12K
Голова Кіровоградської облради зробив солідний подарунок сину-«бебівцю»
7677
Нардепа, якого силовики охрестили резидентом ФСБ, оголошено у розшук
2479
МЗС Росії зробило заяву про територіальні вимоги

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua