Втрати ворога станом на 14 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Нині триває 1268-й день повномасштабної війни

Протягом минулої доби українські захисники знищили 990 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 14 серпня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 14 серпня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 14 серпня втратила:

особового складу ‒ близько 1067100 (+990) осіб,

танків ‒ 11104 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 23130 (+3) од,

артилерійських систем – 31458 (+29) од,

РСЗВ – 1466 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1207 (+0) од,

літаків – 421 (+0) од,

гелікоптерів – 340 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 51043 (+191) од,

крилаті ракети ‒ 3558 (+0) од,

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 58456 (+191) од,

спеціальна техніка ‒ 3937 (+0).

Втрати ворога у війні станом на 14 серпня 2025 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

