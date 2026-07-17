Дрони вночі влаштували окупантам пекельну «бавовну» в Керчі

У вогні опинилися склади та ключові логістичні вузли загарбників

Супутники NASA зафіксували колосальні пожежі на залізничній станції

У ніч на 17 липня тимчасово окуповане місто Керч на Кримському півострові зазнало масштабної атаки безпілотників, яка тривала кілька годин. «Главком» з посиланням на моніторингові ресурси, розповідає які стратегічні об'єкти загарбників, ймовірно, перетворилися на згарище.

Так, повідомляється, що вибухи в Керчі у місті лунали протягом усієї ночі, що призвело до виникнення кількох великих осередків займання в районах стратегічних об'єктів інфраструктури.

Перші повідомлення про сильні пожежі в районі залізничного вокзалу Керчі почали надходити близько першої години ночі. Супутникові знімки, зокрема дані системи фіксації пожеж NASA FIRMS, підтверджують наявність численних осередків вогню на залізничній станції міста.

За інформацією моніторингової групи «Кримський вітер» та каналу Exilenova+, внаслідок ударів горять:

складські приміщення;

імовірно, нафтобаза «Керч»;

залізничні ешелони, що перебували на коліях.

Існує також висока ймовірність ураження розташованої поруч потужної електричної підстанції ПС «Керченська» 110/35/6 кВ.

Окрім Керчі, зафіксовано ураження об'єктів енергетичної та комунальної інфраструктури в інших точках східної частини півострова.

Зокрема, на захід від селища Коктебель, поблизу населеного пункту Щебетовка, супутники зафіксували загоряння в районі:

електропідстанції ПС 110/35/6 кВ «Коктебель»;

місцевої насосної станції.

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Пожежа біля підстанції та насосної станції поблизу Коктебеля після нічної атаки дронів фото: t.me/VentdeCrimee

Офіційні коментарі представників окупаційної влади щодо масштабів руйнувань, пошкоджень інфраструктури та наявності постраждалих наразі не надходили. Ситуація в регіоні уточнюється.

Зазначимо, що Україна суттєво наростила удари безпілотниками по тимчасово окупованому Криму, що дедалі більше ускладнює російську логістику та оборону півострова. Про це йдеться в матеріалі The Economist, який посилається на дані аналітиків щодо рекордної кількості атак углиб окупованої території. Видання зазначає, що під ударами все частіше опиняються нафтова, енергетична та транспортна інфраструктура, що впливає на постачання пального й роботу військової логістики.