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Українські зірки відреагували на масовану атаку РФ (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Зірки ділилися у соцмережах наслідками російського обстрілу
фото: ДСНС/Іnstagram.com/mashaefrosinina

Знаменитості висловили співчуття постраждалим внаслідок атаки РФ

У ніч на 30 липня Росія здійснила масовану атаку на Україну. Під ударом опинилися Кривий Ріг, Київ, Львів, Полтавщина та інші регіони. На наслідки нічного обстрілу відреагували українські зірки. Про це повідомляє «Главком».

Ектор Хіменес-Браво

Українські зірки відреагували на масовану атаку РФ (фото) фото 1
фото: скриншот Instagram

Шеф-кухар та суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво опублікував кадри наслідків російських ударів. Він висловився про загиблих дітей з Кривого Рогу. «Скільки ще дітей має загинути, щоб світ нарешті прокинувся? Масована атака на Україну: загиблі, десятки поранених, зруйновані будинки. У Кривому Розі загинули дві дівчинки – 5 і 12 років», – йдеться у сторис Ектора.

Олександр Педан

Українські зірки відреагували на масовану атаку РФ (фото) фото 2
фото: скриншот Instagram

Шоумен Олександр Педан також відреагував на масований обстріл українських міст. У своїй сторис ведучий пригадав і про знищений ринок на Почайній у Києві. «Вночі вдарили по Львову, Києву, Кривому Рогу та Полтавщині... Згорів легендарний книжковий ринок на Почайній...» – зазначив Педан.

Леся Нікітюк

Українські зірки відреагували на масовану атаку РФ (фото) фото 3
фото: скриншот Instagram

Ведуча Леся Нікітюк висловилася про удар по будинку, де мешкала багатодітна родина у Радушному на Криворіжжі. «Кривий Ріг. Передмістя. Будинок багатодітної родини. Я навіть не хочу дописувати цю історію... Мої співчуття... Це просто жах, біль і ненависть», – написала Нікітюк.

Українські зірки відреагували на масовану атаку РФ (фото) фото 4
фото: скриншот Instagram

Також зірка показала, як українці у Львові допомагають розбирати завали після російського удару по багатоповерхівках. «Львів. Люди допомагають розбирати завали, під якими люди. Невинні люди, по яких б'ють ракети», – йдеться у сторис.

Христина Решетнік

Українські зірки відреагували на масовану атаку РФ (фото) фото 5

Дружина ведучого Григорія Решетніка, блогерка Христина, емоційно відреагувала на російський терор у Кривому Розі. «Скільки можна отак нищити українців, вбивати українських дітей, і їм за це нічого немає? Росіяни вбили Артема та Олену Воронових у Радушному, які виховували 10 дітей. Артему було 47 років, Олені – 41. Разом з ними у будинку перебували семеро дітей: 17-річний Марк, який навчався на залізничника у Кривому Розі, школярі Домініка, 15 років, Віоріка, 14 років, Захарій, 12 років, Азарій Ілай, 11 років, Вероніка, 10 років, та восьмирічна Емілія. Деяких упізнаватимуть за фрагментами тіл. Щирі співчуття усім», – написала Христина Решетнік.

Ольга Сумська

Українські зірки відреагували на масовану атаку РФ (фото) фото 6
фото: скриншот Instagram

Народна артистка Ольга Сумська показала кадри ударів по Києву та додала, як ця ніч пройшла для неї: «Саме так і було сьогодні вночі: вибухи, і одразу тривога».

Антоніна Хижняк

Українські зірки відреагували на масовану атаку РФ (фото) фото 7
фото: скриншот Instagram

Акторка Антоніна Хижняк висловила співчуття постраждалим та родинам загиблих: «Знову страшна ніч. Мої співчуття постраждалим і сімʼям загиблих! P.S. Поки пишу це, знову тривога. Бережіть себе»

Марія Єфросиніна

Українські зірки відреагували на масовану атаку РФ (фото) фото 8
фото: скриншот Instagram

Марія Єфросиніна вночі опублікувала сторис, де показалася із сином в укритті. «Повеселилися і досить», – написала знаменитість.

Вдень зірка поділилася дописами медіа, де висловилась про удари по Львову та Кривому Розі. «Жити в Україні – це боятися відкрити новини після ночі обстрілів Львів, мої співчуття та обійми», – зазначила ведуча. «Біль, до якого не звикаєш. Він лише посилює ненависть до народу, який тільки й вміє, що продовжувати коритися, ниючи про Wildberries», – додала Єфросиніна до допису про загиблу родину в Кривому Розі.

Олександр Попов

Українські зірки відреагували на масовану атаку РФ (фото) фото 9
фото: скриншот Instagram

Український актор Олександр Попов показав, що нічну атаку він провів зі своїми чотирилапими друзями. Він не знайшов паркінгу, де міг би залишитися у машині, тож залишився на ніч зі своїми собаками у коридорі.

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Українські зірки відреагували на масовану атаку РФ
фото: скриншот Instagram

Інші зірки також відреагували на нічний обстріл, публікуючи дописи з новинами про наслідки атаки. Дехто з них додавав до своїх репостів короткі коментарі, де вони висловлювали співчуття постраждалим та сімʼям загиблих.  

Як писав «Главком», у ніч на 30 липня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну із застосуванням балістичних і крилатих ракет, а також ударних безпілотників. Окупанти вдарили балістичною ракетою «Іскандер-М» по приватному будинку в передмісті Кривого Рогу, де загинули шестеро людей, серед яких двоє дітей.

Зазначимо, під атакою РФ також опинився Київ. За даними рятувальників, пожежі виникли у двох районах столиці. В Оболонському районі загорілися торговельні павільйони на території ринку. Унаслідок пожежі постраждала одна людина, ще двоє зазнали поранень.

Також повідомлялося, у ніч на 30 липня російські окупанти атакували Львів. У місті пролунали вибухи, внаслідок чого виникли пожежі в житлових будинках та є постраждалі. Ракети влучили у Львові в житлову забудову на вулицях Патона та Виговського. Унаслідок обстрілу виникли пожежі, пошкоджено багатоповерхівки, є загиблі та постраждалі.

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Теги: війна Київ шоубіз Кривий Ріг обстріл ракетна атака Львів

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