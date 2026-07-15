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Від учителя й очільника громади до захисника. Згадаймо Віктора Мирончука

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Від учителя й очільника громади до захисника. Згадаймо Віктора Мирончука
Колишній голова громади віддав життя за Україну
колаж: glavcom.ua

Служив оператором відділення управління зенітної ракетної батареї однієї із бойових бригад Збройних Сил України

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Віктора Мирончука.

9 серпня 2022 року в зоні бойових дій загинув колишній голова Скала-Подільської громади, що на Тернопільщині Віктор Мирончук. Він з перших дні війни став до лав Збройних Сил України, щоб зі зброєю в руках захищати незалежність України. Про це повідомили на сторінці Другого відділу Чортківського РТЦК та СП. «На жаль, Україна втратила ще одного патріота і свого захисника. Гірко, що сьогодні кращі з кращих віддають життя заради того, щоб ми мали мирне небо над головою. Жодними словами не втамувати пекучий біль та не загоїти рани в душі. Сумуємо та підтримуємо рідних у важку годину скорботи. Нехай опіка Всевишнього та наші молитви полегшать гіркоту втрати і родинне горе. Світлий спомин про мужнього захисника України назавжди залишиться в наших серцях. Вічна пам’ять тим, хто ціною власного життя та здоров’я захищають нашу державу від російського окупанта».

Він залишив по собі добрий слід:  у серцях вихованців та освітян – як виважений педагог, у сусідів та знайомих – як добрий господар, у мешканців селища та громади – тими справами, які зумів втілити у життя.

Віримо, що Віктор Павлович у Небесному Легіоні Воїнів Світла боронитиме і надалі нашу землю. Молімося за його душу, пам’ятаймо про нього. Герої не вмирають! – написали на сторінці Скала-Подільської територіальної громади.

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Віктор Мирончук народився 29 вересня 1973 року в місті Рівне. Згодом родина переїхала до Радивилова, що на Рівненщині. Тут і пройшли його юнацькі роки. Спершу він працював робітником ремонтно-будівельної дільниці. У 90-их роках навчався у Тернопільському педагогічному інституті (нині ТНПУ ім. В. Гнатюка). З 1998 року працював вчителем історії та географії Скала-Подільської ЗОШ І-ІІІ ст. Віктор Мирончук у 2015 році був обраний головою новоствореної Скала – Подільської територіальної громади.

Також, очолював організацію Народного Руху України (НРУ) в селищі Скала – Подільська та був головою Борщівської районної(тепер Чортківський район) організації НРУ на Тернопільщині.

З початком повномасштабної війни Віктор добровільно пішов захищати Україну.

Здобув фах оператора-планшетиста відділення управління зенітної ракетної батареї та загинув, мужньо виконуючи військовий обов'язок.

Віктор Мирончук загинув у результаті артилерійського обстрілу вогневих позицій української армії у Магдалинівському районі Запорізької області.

У Віктора залишились дружина та двоє дітей.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

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Теги: війна пам'ять хвилина мовчання

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