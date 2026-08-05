Корецький запропонував бізнесу порятунок від атак РФ: як уникнути дефіциту

Для захисту від ворожих ударів бізнесу віддадуть державні об'єкти під склади, а логістику та митні коридори переформатують

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів термінову нараду з представниками українського бізнесу, ритейлу та логістичних компаній після чергових масованих російських ударів по складській та торговельній інфраструктурі. Про це пише «Главком» з посиланням на Telegram-канал прем'єра.

Головною темою зустрічі стало забезпечення безперебійного постачання продуктів харчування, ліків та інших товарів першої необхідності, особливо до прифронтових регіонів.

За словами Корецького, Росія цілеспрямовано атакує підприємства, які забезпечують товарами мільйони українців.

«Росія системно завдає ударів по підприємствах, які забезпечують товарами мільйони українців. Наше завдання – не допустити перебоїв із постачанням продуктів, ліків та інших товарів першої необхідності, насамперед для прифронтових регіонів», – заявив прем'єр-міністр.

Учасники наради обговорили практичні кроки, які допоможуть зберегти безперервну роботу підприємств навіть в умовах постійних атак. За словами глави уряду, Кабінет Міністрів спільно з бізнесом уже працює над конкретними рішеннями для підтримки логістичних компаній, торговельних мереж та виробників.

Окрему увагу уряд планує приділити фінансовій підтримці підприємств. Найближчим часом відбудеться спеціальна нарада за участю керівництва Національного банку України, представників банківського сектору та профільних міністерств. Під час зустрічі мають напрацювати нові механізми кредитування бізнесу.

«Стандартні підходи в умовах війни не працюють – потрібні швидкі та нестандартні підходи», – наголосив Сергій Корецький.

Крім цього, уряд готує рішення щодо децентралізації міжнародної логістики та розширення митного коридору. Як пояснив прем'єр-міністр, це має допомогти зробити систему постачання більш стійкою до російських атак і мінімізувати ризики перебоїв.

Ще одним напрямом роботи стане створення дієвих механізмів страхування воєнних ризиків для бізнесу. Уряд розраховує на підтримку міжнародних партнерів у розробці відповідних фінансових інструментів.

Також Кабінет Міністрів планує допомогти підприємствам, які змушені переміщувати свої складські потужності через постійні обстріли. Для цього бізнесу нададуть пріоритетний доступ до державних приміщень, придатних для розміщення складів. Прем'єр-міністр доручив Міністерству економіки, Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) та Фонду державного майна України протягом трьох днів підготувати перелік таких об'єктів.

На завершення Сергій Корецький подякував українському бізнесу за продовження роботи в умовах війни.

«Дякую малому, середньому та великому бізнесу, який продовжує працювати, відновлюватися, зберігати робочі місця та підтримувати українську економіку попри постійні ворожі атаки», – зазначив глава уряду.

Заява прем'єр-міністра пролунала після масштабної російської атаки на Київ і Київську область у ніч на 5 серпня. Внаслідок ударів були пошкоджені логістичні комплекси, складські приміщення та торговельна інфраструктура, що стало підставою для термінового обговорення заходів із підтримки критично важливих ланцюгів постачання.

Так, унаслідок масованого російського ракетного удару 5 серпня компанія «Епіцентр» втратила два ключові логістичні комплекси та виробничі потужності, загинув один працівник, ще троє зазнали поранень. Через руйнування підприємство зупинило виробництво на заводі Epicentr Ceramic Corporation і планує тимчасово перенести його частину за кордон. У компанії заявили, що відновлення знищеної інфраструктури триватиме щонайменше півтора-два роки.