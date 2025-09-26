Атака на НПЗ у Росії, нові заяви Трампа: головне за ніч

Трамп: Людей вбивають без жодної причини. Їхня економіка (Росії) котиться до біса. Вони піддають бомбардуванню все

«Главком» зібрав головні події ночі проти 26 вересня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Президент США Дональд Трамп розкритикував Путіна та прокоментував стан російської економіки, безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї, в окупованому Криму пролунали вибухи, у повітряному просторі Данії знову літали дрони.

Трамп незадоволений діями Путіна

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловив своє невдоволення діями російського диктатора Володимира Путіна і констатував падіння економіки Росії.

Трамп заявив, що він незадоволений тим, що здійснює Росія, і тим, що робить особисто її президент Володимир Путін.

«Людей вбивають без жодної причини. Їхня економіка котиться до біса. Вони піддають бомбардуванню все», – сказав Трамп.

Президент США також зазначив, що російські війська захоплюють дуже незначну територію, «якщо взагалі завойовують». Він додав, що «насправді, вони втрачають деякі території».

Атака на Афіпський НПЗ

У ніч на 26 вересня ударні БпЛА у черговий раз уразили Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. Як відомо, внаслідок ударів там розгорілася масштабна пожежа.

Афіпський НПЗ – це великий російський нафтопереробний завод, який розташований поблизу селища Афіпський у Краснодарському краї, з проєктною потужністю переробки 6,25 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство входить до групи компаній «Сафмар» і є одним із найбільших нафтопереробних заводів на півдні Росії, займаючись виробництвом бензину та дизельного пального.

Над Данією знову літали дрони

Повітряний простір над містом Ольборг був знову закрито опівночі, внаслідок чого всі авіарейси довелося перенаправити до інших аеропортів. Причиною стало те, що один із працівників помітив у небі об’єкт, який виглядав як дрон.

«Ми закрили простір о 23:40. Протягом усього дня ми працювали там у посиленому складі, і саме наш співробітник звернув увагу на підозрілий об’єкт», – пояснив черговий поліції Північної Ютландії Крістіан Тілстед.

Кореспондент TV 2 Расмус Танхольт у своєму сюжеті з місця події наголосив, що війна між Україною та Росією вже давно набула характеру «дронової війни». Він зазначив, що щодня військове керівництво приймає складне рішення: чи варто збивати ворожі апарати, чи ризики для цивільного населення є надто високими. На думку Танхольта, навіть країни з найбільшим досвідом не завжди збивають розвідувальні чи ударні дрони. Кореспондент вважає: «Росія знає, де розташовані наші літаки та як облаштовані аеропорти. Для них це, насамперед, провокація». Танхольт також висловив думку, що збити всі дрони неможливо: «Якщо ми це зробимо, Росія наступного разу надішле ще більше».

Трамп офіційно підписав угоду щодо TikTok

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав виконавчий указ, яким офіційно схвалив продаж американських активів соціальної мережі TikTok консорціуму, що складається з інвесторів зі США.

Президент Трамп 25 вересня, у четвер, підписав указ, який надає дозвіл на укладення угоди, що дозволяє TikTok продовжити свою роботу на території США. Віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що вартість бізнесу в рамках цієї угоди була оцінена у $14 млрд.

Американський лідер підкреслив, що відтепер функціонування соціальної мережі буде відбуватися з дотриманням усіх вимог щодо захисту даних. Він зазначив: «TikTok більше не буде використовуватися як пропагандистська зброя проти американців. Платформа працюватиме чесно і захищатиме дані відповідно до закону».

Вибухи в окупованому Криму

У ніч на 26 вересня мешканці тимчасово окупованого Криму почули низку потужних вибухів. Місцеві жителі повідомляли про роботу підрозділів протиповітряної оборони.

За свідченнями очевидців, приблизно о 22:40 над Феодосією було помічено проліт, який спершу прийняли за ракету. Пізніше з’ясувалося, що над містом пролітав літак. Уже о 22:56 сильні вибухи пролунали в Кіровському районі. Близько 23:11 у тому ж Кіровському районі було чути повторні гучні вибухи. Місцеві жителі припускали, що в небі в цей час фіксувався безпілотний літальний апарат.

Ймовірно, під ударом опинився аеродром «Кіровське» та будівля ФСБ у Армянську.

Трамп відновив смертну кару у Вашингтоні

президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав виконавчий указ, який надає дозвіл на застосування смертної кари за певні злочини, скоєні у столиці – місті Вашингтон.

Раніше Трамп уже висловлювався за відновлення смертної кари за вбивства, вчинені у столиці, аргументуючи свою позицію тим, що такий захід може стримувати людей від злочинів, оскільки смертна кара є «надзвичайно ефективним превентивним засобом».

«Відновлення смертної кари є пріоритетом для моєї адміністрації з першого дня її роботи відповідно до Указу 14164 від 20 січня 2025 року (Відновлення смертної кари та захист громадської безпеки)», – йдеться у тексті нового указу.