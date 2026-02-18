Головна Країна Події в Україні
У деяких регіонах 18 лютого 2026 року введено аварійні відключення світла

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У деяких регіонах 18 лютого 2026 року введено аварійні відключення світла
Повернення до прогнозованих погодинних графіків світла відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі
Попередньо оприлюднені графіки погодинних відключень світла у деяких областях не діють

Через ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру – на ранок є нові знеструмлення у кількох регіонах України. Також у деяких областях введено аварійні відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Зазначається, що через знеструмлення без світла залишається значна частина споживачів на Одещині. Також є знеструмлені абоненти у Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях. Скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи.

Внаслідок попередніх масованих російських атак – у більшості регіонів України сьогодні застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості, а також графіки погодинних відключень світла для всіх категорій споживачів.

В окремих областях наразі вимушено застосовані аварійні відключення, попередньо оприлюднені графіки погодинних відключень там не діють. Повернення до прогнозованих погодинних графіків відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів впроваджує механізм фінансової підтримки для громадян, які змушені змінити місце проживання через надзвичайні ситуації. Програма передбачає надання одноразових безвідсоткових позик для побутового облаштування на новому місці.

Як повідомлялося, держава посилить контроль за відключеннями світла. Глава Міненерго Денис Шмигаль наголосив, що дав доручення Держенергонагляду здійснити відповідні перевірки, аби забезпечити рівні умови для всіх споживачів.

До слова, з 2 лютого підприємці можуть скористатися урядовим пакетом енергетичної підтримки. Мова про виплати фізичним особам-підприємцям до 15 тис. грн, а також нульові кредити на енергообладнання.

Крім того, уряд розширює програми підтримки енергетичної автономності для багатоквартирних будинків і приватних домівок.

