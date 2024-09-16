Втрати ворога станом на 16 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1060 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 16 вересня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 16 вересня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 16 вересня втратила:
- особового складу ‒ близько 634860 (+1060) осіб,
- танків ‒ 8683 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17071 (+8) од,
- артилерійських систем – 18123 (+14) од,
- РСЗВ – 1187 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 947 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівняl – 15263 (+29),
- крилаті ракети ‒ 2592 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24712 (+28) од,
- спеціальна техніка ‒ 3090 (+6)
Активність флоту окупантів станом на 16 вересня:
- В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 4 ракет.
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- В Середземному морі 5 ворожих кораблів, з яких 4 є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 32 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 12 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 11 суден, з них 5 рухались з протоки Босфор.
Нині триває 935-й день повномасштабної війни в Україні.
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