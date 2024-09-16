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Втрати ворога станом на 16 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 16 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Нині триває 935-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1060 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 16 вересня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 16 вересня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 16 вересня втратила:

  • особового складу ‒ близько 634860 (+1060) осіб,
  • танків ‒ 8683 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17071 (+8) од,
  • артилерійських систем  – 18123 (+14) од,
  • РСЗВ  – 1187 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 947 (+0) од,
  • літаків  – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівняl – 15263 (+29),
  • крилаті ракети ‒ 2592 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни  – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24712 (+28) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 3090 (+6)
Втрати ворога станом на 16 вересня 2024
Втрати ворога станом на 16 вересня 2024
фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 16 вересня:

  • В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 4 ракет.
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • В Середземному морі 5 ворожих кораблів, з яких 4 є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 32 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 12 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 11 суден, з них 5 рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 6 серпня
Активність флоту окупантів станом на 6 серпня
фото: Facebook/ВМС ЗСУ

 

Нині триває 935-й день повномасштабної війни в Україні.

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