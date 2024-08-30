Повітряні сили повідомили, чим окупанти атакували Україну вночі

Росія запустила по Україні балістичну ракету «Іскандер-М» з окупованого Криму

У ніч на 30 серпня Російська Федерація завдала удару по Україні балістичною ракетою та безпілотниками. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Так, російські загарбники запускали балістичну ракету «Іскандер-М» з Криму та 18 ударних безпілотників типу Shahed-131/136 із районів Приморсько-Ахтарська та Курська.

«У результаті протиповітряного бою збито 12 ударних БпЛА Shahed-131/136, чотири – локаційно втрачені (упали самостійно)», – зазначив Олещук.

Повідомляється, що протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській та Сумській областях.

Повітряні сили відзвітували про збиті цілі фото: Telegram/Микола Олещук

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня в тимчасово окупованому Криму пролунало кілька вибухів. Згодом Росія заявила про атаку безпілотників у деяких областях.

Як повідомлялося, уночі ворог завдав авіаційного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми, унаслідок чого здійнялась пожежа. За інформацією місцевої влади, внаслідок пожежі спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста.

Жителів міста просять щільно зачинити вікна та двері і по можливості не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки. Зазначається, що попередньо в результаті ворожого удару є потерпілі. Над ліквідацією наслідків працюють усі аварійно-рятувальні служби.

До слова, російські окупанти пошкодили промислове підприємство у Марганецькій громаді Дніпропетровської області, за ніч над регіоном збили чотири «Шахеди».