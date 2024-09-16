Карта бойових дій в Україні станом на 16 вересня 2024 року

На Придніпровському напрямку Силами оборони України зупинено вісім спроб атакувати наші позиції

На Курахівському напрямку наші захисники відбивали 34 ворожі штурми

Російські загарбники завдали по території України 56 авіаударів, скинувши 83 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 428 дронів-камікадзе та здійснили майже 2800 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Новини війни в Україні

Загалом за минулу добу відбулося 137 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найактивніші бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках.

На Харківському напрямку

Противник безуспішно намагався штурмувати позиції наших підрозділів у районі Вовчанська. Разом з тим, ворожа авіація з території російської федерації завдала ударів керованими авіаційними бомбами по цивільній інфраструктурі міста Харкова (чотири КАБ) та населеного пункту Руська Лозова (два КАБ).

На Куп’янському напрямку

Ворог проводив наступальні дії біля Синьківки, Петропавлівки, Колісниківки, Глушківки, Круглякіівки та Лозової. Вісімнадцять боїв завершено, два – ще тривають.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники штурмували позиції Сил оборони поблизу Дружелюбівки, Ковалівки, Твердохлібового, Невського, Макіївки, Тернів і Новосадового. Українські захисники зупинили всі ворожі атаки.

На Сіверському напрямку

Наші воїни відбивали 12 наступальних дій окупаційних військ у районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Виїмки та Івано-Дар’ївки. На цей час десять бойових зіткнень завершено, два – ще тривають.

На Краматорському напрямку

Ворог штурмував наші позиції поблизу Ступочок та Курдюмівки. Сили оборони зупинили усі атаки загарбників.

На Торецькому напрямку

Відбулося 11 боєзіткнень. Росіяни штурмували позиції українських підрозділів біля Торецька, Дачного, Щербинівки та Неліпівки. Всі атаки агресора відбито.

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби, противник 34 рази атакував у районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоторецька, Гродівки, Новогродівки, та Маринівки. Наші захисники відбили 31 штурм, три боєзіткнення ще продовжуються.

Вчора на цьому напрямку було знешкоджено 230 окупантів, з них 89 – безповоротно. Також знищено ретранслятор та три одиниці автомобільної техніки.

На Курахівському напрямку

Ворог теж здійснив 34 спроби прорвати нашу оборону поблизу Желанного Другого, Українська, Селідового, Долинівки, Георгіївки, Катеринівки та Костянтинівки. Двадцять сім боєзіткнень завершено, ще сім – досі продовжуються.

На Времівському напрямку

Противник намагався вісім разів витіснити наші підрозділи із займаних рубежів оборони біля Водяного, Катеринівки та Макарівки. Зараз ще тривають п’ять атак окупантів.

На Придніпровському напрямку

Вісім штурмових дій ворога успіху не мали.

Сьогодні варто відзначити воїнів 46-тої окремої аеромобільної бригади, 25-тої окремої Січеславської повітряно-десантної бригади ДШВ ЗС України та 151-шої окремої механізованої бригади СВ ЗС України, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 935-й день повномасштабної війни в Україні.