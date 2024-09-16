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Карта бойових дій в Україні станом на 16 вересня 2024 року

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 16 вересня 2024 року
На Придніпровському напрямку Силами оборони України зупинено вісім спроб атакувати наші позиції
фото: Zelenskiy / Official

На Курахівському напрямку наші захисники відбивали 34 ворожі штурми

Російські загарбники завдали по території України 56 авіаударів, скинувши 83 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 428 дронів-камікадзе та здійснили майже 2800 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 вересня 2024 року фото 1
фото: understandingwar.org

Новини війни в Україні

Загалом за минулу добу відбулося 137 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найактивніші бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках.

На Харківському напрямку

Противник безуспішно намагався штурмувати позиції наших підрозділів у районі Вовчанська. Разом з тим, ворожа авіація з території російської федерації завдала ударів керованими авіаційними бомбами по цивільній інфраструктурі міста Харкова (чотири КАБ) та населеного пункту Руська Лозова (два КАБ).

Карта бойових дій в Україні станом на 16 вересня 2024 року фото 2
скриншот: deepstatemap.live

На Куп’янському напрямку

Ворог проводив наступальні дії біля Синьківки, Петропавлівки, Колісниківки, Глушківки, Круглякіівки та Лозової. Вісімнадцять боїв завершено, два – ще тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 вересня 2024 року фото 3
скриншот: deepstatemap.live

На Лиманському напрямку

Російські загарбники штурмували позиції Сил оборони поблизу Дружелюбівки, Ковалівки, Твердохлібового, Невського, Макіївки, Тернів і Новосадового. Українські захисники зупинили всі ворожі атаки.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 вересня 2024 року фото 4
скриншот: deepstatemap.live

На Сіверському напрямку

Наші воїни відбивали 12 наступальних дій окупаційних військ у районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Виїмки та Івано-Дар’ївки. На цей час десять бойових зіткнень завершено, два – ще тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 вересня 2024 року фото 5
скриншот: deepstatemap.live

На Краматорському напрямку

Ворог штурмував наші позиції поблизу Ступочок та Курдюмівки. Сили оборони зупинили усі атаки загарбників.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 вересня 2024 року фото 6
скриншот: deepstatemap.live

На Торецькому напрямку

Відбулося 11 боєзіткнень. Росіяни штурмували позиції українських підрозділів біля Торецька, Дачного, Щербинівки та Неліпівки. Всі атаки агресора відбито.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 вересня 2024 року фото 7
скриншот: deepstatemap.live

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби, противник 34 рази атакував у районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоторецька, Гродівки, Новогродівки, та Маринівки. Наші захисники відбили 31 штурм, три боєзіткнення ще продовжуються.

Вчора на цьому напрямку було знешкоджено 230 окупантів, з них 89 – безповоротно. Також знищено ретранслятор та три одиниці автомобільної техніки.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 вересня 2024 року фото 8
скриншот: deepstatemap.live

На Курахівському напрямку

Ворог теж здійснив 34 спроби прорвати нашу оборону поблизу Желанного Другого, Українська, Селідового, Долинівки, Георгіївки, Катеринівки та Костянтинівки. Двадцять сім боєзіткнень завершено, ще сім – досі продовжуються.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 вересня 2024 року фото 9
скриншот: deepstatemap.live

На Времівському напрямку

Противник намагався вісім разів витіснити наші підрозділи із займаних рубежів оборони біля Водяного, Катеринівки та Макарівки. Зараз ще тривають п’ять атак окупантів.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 вересня 2024 року фото 10
скриншот: deepstatemap.live

На Придніпровському напрямку

Вісім штурмових дій ворога успіху не мали.

Карта бойових дій в Україні станом на 16 вересня 2024 року фото 11
скриншот: deepstatemap.live

Сьогодні варто відзначити воїнів 46-тої окремої аеромобільної бригади, 25-тої окремої Січеславської повітряно-десантної бригади ДШВ ЗС України та 151-шої окремої механізованої бригади СВ ЗС України, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 935-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: авіація Генштаб штурм росіяни

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